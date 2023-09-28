Хоценко рассказал о выделении 17 млн на ликвидацию свалок в Омской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сегодня, 28 сентября, на заседании правительства Омской области обсуждался вопрос борьбы с несанкционированными свалками в регионе. Губернатор Виталий Хоценко рассказал о распределении дополнительных средств на эти цели.
«Работа по ликвидации несанкционированных свалок — одно из приоритетных для нас направлений. На эти цели направляем 17 млн рублей. Субсидии получат Омск, Москаленский и Горьковский районы. Поручил региональному Минприроды организовать сбор и правильную утилизацию ТКО, а также ликвидировать сами свалки», — отметил Виталий Хоценко.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области отберет муниципальные районы, которые получат субсидии на борьбу со свалками.
Ранее для сбора, транспортировки и захоронения твердых бытовых отходов из бюджета Омской области выделили 116 млн рублей. В муниципальных районах в общей сложности планируют ликвидировать больше 50 свалок.
Субсидии на эти цели позволят снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления на окружающую среду.