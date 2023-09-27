Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области

На уровне города Центр компетенций продолжит работать до конца года, а с 1 января 2024 года уже будет решать региональные задачи. Направлений работы несколько: это программа Формирования комфортной городской среды, «Малые города и исторические поселения», инициативные проекты, а также контроль за реализацией благоустройства в муниципалитетах региона.