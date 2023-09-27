Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
27 сентября депутаты Омского городского Совета собрались на первое заседание осенней сессии. Один из вопросов повестки был посвящен передаче Центра компетенций по вопросам городской среды в собственность Омской области. Курировать работу организации будет министерство энергетики и ЖКХ.
При обсуждении депутаты поинтересовались, в чьей собственности после передачи Центра останется его имущество, в частности муниципальные земельные участки и помещения, расположенные в том числе на территории парка «Зеленый остров». Последний с 2020 года как раз находился на балансе Центра.
Разъяснения по этому поводу дал руководитель Центра компетенций, депутат Омского горсовета Алексей Сокин:
«Четыре категории имущественного комплекса существует в нашем случае. Земельные участки находятся в казне. Имущество — эстрада, которую нужно ремонтировать, административный корпус, гроты старинные тоже остаются в казне. Дальше с ними будут работать либо по концессии, либо город профинансирует. Внимание к парку такое, что решение должно быть принято коллективно и экспертно. Третья категория имущества — это строительная техника и навесное оборудование. Они будут, скорее всего, переданы УДХБ. А уже административно-офисное оборудование и интеллектуальный продукт передадут области.
На уровне города Центр компетенций продолжит работать до конца года, а с 1 января 2024 года уже будет решать региональные задачи. Направлений работы несколько: это программа Формирования комфортной городской среды, «Малые города и исторические поселения», инициативные проекты, а также контроль за реализацией благоустройства в муниципалитетах региона.
Депутаты Омского горсовета на сегодняшнем заседании поддержали решение о передаче Центра компетенций.
«Здесь речь идет только о структуре, которая вместе с движимым имуществом, техникой, перейдет под взаимодействие с правительством Омской области, потому что Центр занимается не только Омском, но и другими городами региона и городом Стаханов. Интересы города и области в этом вопросе совпадают», — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.
Алексей Сокин уточнил, что учреждение давно расширило поле своей деятельности.
«В связи с появлением новых задач на региональном уровне такой переход стал возможен. Это решение было принято губернатором Виталием Павловичем Хоценко, оно соответствует методическим рекомендациям Минстроя России. Мы являемся добытчиком федерального ресурса для территорий и городов Омской области. Уже выиграли 105 млн для Исилькуля, 103 млн — для Называевска, 102 млн — для Тюкалинска, 112 млн — для Калачинска, около 100 млн — для города Стаханов», — добавил Сокин.