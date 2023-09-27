В Омской области выросли цены на утюги, холодильники иномарки

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В пресс-службе отделения Омск Банка России рассказали об увеличении годовой инфляции в Омской области. По итогам августа рост составил 4,4%. На это повлияли ослабление рубля и спрос на ряд непродовольственных товаров.
«В августе быстрее, чем в июле, росли цены на новые и подержанные иномарки. Во-первых, это связано с возросшей потребительской активностью, в том числе из-за роста инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля — люди ожидали, что зарубежные автомобили подорожают и хотели купить их по старой цене. Во-вторых, с 1 августа вырос утилизационный сбор, который также отразился в ценах на иномарки», — рассказал управляющий региональным отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Из-за увеличения спроса и роста издержек на фоне ослабления рубля подорожали холодильники и утюги. Дело в том, что товары по старым ценам кончились, а новые партии оказались дороже. При этом замедлилось снижение цен на стиральные машины, пылесосы, телевизоры и смартфоны.
В ряде продовольственных товаров из-за изменения курса рубля увеличился годовой рост цен на фрукты: бананы, яблоки, апельсины и лимоны. Также повысилась стоимость импортных кормовых добавок и препаратов для животных, подорожало обслуживание иностранного оборудования. В следствие этого омские птицефабрики и свинофермы тратят больше средств на то, чтобы содержать животных. В связи с этим подорожало мясо птицы и свинина.