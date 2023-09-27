В Омской области выросли цены на утюги, холодильники иномарки

В ряде продовольственных товаров из-за изменения курса рубля увеличился годовой рост цен на фрукты: бананы, яблоки, апельсины и лимоны. Также повысилась стоимость импортных кормовых добавок и препаратов для животных, подорожало обслуживание иностранного оборудования. В следствие этого омские птицефабрики и свинофермы тратят больше средств на то, чтобы содержать животных. В связи с этим подорожало мясо птицы и свинина.