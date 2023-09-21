В Омской области автотовары выросли в цене на 119,3%

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Стоимость автомобильных товаров в регионе с сентября 2021-го по сентябрь 2023-го увеличилась на 119,33%. Подорожание наблюдается почти во всех категориях товаров. Из автомобильных зарядных устройств самые дорогие товары от компании OLMIO (554,49 рублей). На 84% за год выросла цена у устройств бренда Hoco.
Потратиться придется и водителям, которые хотят купить сигнальные лампы. В тройку самых подорожавших вошли Ganz (88,89 руб. +1240%), SvS (153,89 руб. +137,4%) и Narva (51,85 руб. +41%). По сравнению с прошлым годом доступнее стал антифриз: товары подешевели на 3,8%.
Масляные фильтры в Омской области стали дешевле в цене, цена свечей зажигания — меньше на 19-58%. Что касается стеклоомывающей жидкости, то у некоторых компаний цена выросла на 2,6%, у других подешевела на 31%.
Дороже всего, кстати, обойдется покупка тормозной жидкости Felix (225,15 руб. +28,7%) и Luxe (213,58 руб. +34,9%).
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о ценах на товары для взрослых. За последний год презервативы подорожали на 31%, в среднем они теперь стоят 178,27 рублей.