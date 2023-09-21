В Омской области автотовары выросли в цене на 119,3%

Стоимость автомобильных товаров в регионе с сентября 2021-го по сентябрь 2023-го увеличилась на 119,33%. Подорожание наблюдается почти во всех категориях товаров. Из автомобильных зарядных устройств самые дорогие товары от компании OLMIO (554,49 рублей). На 84% за год выросла цена у устройств бренда Hoco.