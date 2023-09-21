Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Иллюстрация

В Омской области автотовары выросли в цене на 119,3%

21 сентября 2023, 04:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
Средняя цена за последние два года выросла с 99,24 до 217,67 рублей, следует из данных портала «Продажи.РФ».

Стоимость автомобильных товаров в регионе с сентября 2021-го по сентябрь 2023-го увеличилась на 119,33%. Подорожание наблюдается почти во всех категориях товаров. Из автомобильных зарядных устройств самые дорогие товары от компании OLMIO (554,49 рублей). На 84% за год выросла цена у устройств бренда Hoco.

Потратиться придется и водителям, которые хотят купить сигнальные лампы. В тройку самых подорожавших вошли Ganz (88,89 руб. +1240%), SvS (153,89 руб. +137,4%) и Narva (51,85 руб. +41%). По сравнению с прошлым годом доступнее стал антифриз: товары подешевели на 3,8%.

Масляные фильтры в Омской области стали дешевле в цене, цена свечей зажигания — меньше на 19-58%. Что касается стеклоомывающей жидкости, то у некоторых компаний цена выросла на 2,6%, у других подешевела на 31%.

Дороже всего, кстати, обойдется покупка тормозной жидкости Felix (225,15 руб. +28,7%) и Luxe (213,58 руб. +34,9%).

Напомним, что ранее Город55 рассказывал о ценах на товары для взрослых. За последний год презервативы подорожали на 31%, в среднем они теперь стоят 178,27 рублей.

За последний год цены на презервативы в Омске выросли на 31%
Узнать подробнее
#Общество#Экономика#Омск#Автомобиль#Цены#Статистика#Новости#Товары#Юлия Истомина#Подорожание
Подпишитесь
В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе
Сегодня, 02:52
Динара Курманова назначили на пост зампреда правительства Омской области
Сегодня, 04:41
Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области
Сегодня, 04:40
Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом
Сегодня, 04:55
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
Вчера, 11:41
Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью
Сегодня, 06:02