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Published Сегодня, 14:46

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Конфискация трактора, первая тройня и магический приворот. Омск сегодня

26 сентября 2023, 14:46
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Житель Омской области лишился трактора за его вождение в нетрезвом виде

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Омской области. Выяснилось, что в 2021 году мужчину поймали пьяным за рулем трактора. Тогда водителя лишили прав на полтора года и наложили штраф в 30 тысяч рублей. Но выводов из ситуации он не сделал и июле 2023 года он снова сел за руль в нетрезвом состоянии и поехал на тракторе из села Налимово в село Лорис-Мелики. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

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Новость №2. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая в году тройня

О тройном пополнении в омской семье сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Новорожденные мальчики — однояйцевые близнецы. Они родились на 33-й неделе путем кесарева сечения. Вес каждого из них, по словам медиков, находится в пределах нормы для тройни — 1 500 грамм, 2 170 грамм и 2 150 грамм. Более того, для мамы новорожденных мальчиков это уже третьи роды. Дома ее ждут две дочки.

Новость №3. Омичка хотела приворожить любимого, а отдала гадалке-мошеннице почти миллион рублей

Омичка недавно рассталась с парнем, но хотела возобновить отношения. Чтобы снова привлечь его внимание, потерпевшая обратилась к некой гадалке Наталье, об услугах которой она узнала на сайте бесплатных объявлений. Гадалка согласилась помочь, однако за каждую процедуру нужно было платить. Чтобы выполнить все «обряды» девушка взяла два кредита и перевела лжегадалке 886 000 руб, а та перестала выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

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