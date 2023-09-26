Конфискация трактора, первая тройня и магический приворот. Омск сегодня

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Омской области. Выяснилось, что в 2021 году мужчину поймали пьяным за рулем трактора. Тогда водителя лишили прав на полтора года и наложили штраф в 30 тысяч рублей. Но выводов из ситуации он не сделал и июле 2023 года он снова сел за руль в нетрезвом состоянии и поехал на тракторе из села Налимово в село Лорис-Мелики. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции.