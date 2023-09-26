Федеральный эксперт рассказал, как работает новый комплекс Омского НПЗ

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Свежую публикацию в своем телеграм-канале «Нефтегазовая игра» Александр Фролов посвятил новому комплексу ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ. Эксперт рассказал, как именно на нем происходит процесс первичной переработки нефти.
Фролов поясняет, что перед переработкой нефть необходимо промыть. Для этого ее смешивают с водой, а потом удаляют воду вместе с солями и механическими примесями с помощью электрообессоливающей установки (ЭЛОУ). После этого нефть попадает в установки первичной переработки, в которых происходит разделение нефти на фракции без изменения химического состава. С помощью атмосферной трубчатки (АТ) отбираются фракции — бензиновая, керосиновая, дизельная. Остаток — мазут — направляется в вакуумную трубчатку (ВТ). Она позволяет отобрать из мазута вакуумный газойль, а также отправить на вторичную переработку гудрон. Атмосферная и вакуумная трубчатки, работающие в рамках одного комплекса, коротко называются АВТ.
Как отметил эксперт, за счет нового оборудования повышается эффективность разделения фракций, снижается энергопотребление и воздействие производства на окружающую среду, поскольку все углеводороды используются для переработки. Модернизация позволяет также увеличить межремонтные пробеги.
«Текущий год усиленно намекнул на необходимость снизить количество и частоту плановых ремонтов», — подчеркнул Александр Фролов.
Напомним, команду запустить новый комплекс в эксплуатацию 22 сентября дали полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и руководитель Омской области Виталий Хоценко.
«Сегодня — на таком современном предприятии — мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Эта программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива», — заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Мощность нового комплекса первичной переработки составляет 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата в год. Он заменит сразу шесть установок предыдущего экологического поколения. Кроме того, новый комплекс оснащен датчиками автоматизированной системы мониторинга воздуха, который контролирует показатели и передает их в Росприроднадзор.