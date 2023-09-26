Федеральный эксперт рассказал, как работает новый комплекс Омского НПЗ

Фролов поясняет, что перед переработкой нефть необходимо промыть. Для этого ее смешивают с водой, а потом удаляют воду вместе с солями и механическими примесями с помощью электрообессоливающей установки (ЭЛОУ). После этого нефть попадает в установки первичной переработки, в которых происходит разделение нефти на фракции без изменения химического состава. С помощью атмосферной трубчатки (АТ) отбираются фракции — бензиновая, керосиновая, дизельная. Остаток — мазут — направляется в вакуумную трубчатку (ВТ). Она позволяет отобрать из мазута вакуумный газойль, а также отправить на вторичную переработку гудрон. Атмосферная и вакуумная трубчатки, работающие в рамках одного комплекса, коротко называются АВТ.