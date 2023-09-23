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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

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С декабря тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге вырастут почти на 11%

23 сентября 2023, 07:08
Фото: 1MI
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Повышение затронет и грузовые перевозки.

С 1 декабря в России на 10,75% вырастут тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования. Данные опубликовало правительство в прогнозе социально-экономического развития на три ближайших года.

«Параметры роста тарифов в дальнем следовании в регулируемом сегменте составят с 1 декабря 2023 года 10,75%, с 1 января 2025 года 7,5%, с 1 января 2026 года 7,3%», — говорится в документе.

В Минэкономразвития также прогнозируют рост тарифов на перевозку багажа: с 1 декабря — на 12,8%, с 2025 году — на 10,2%, с 2026 года — на 9,6%.

Повышение тарифов ждет и грузовые железнодорожные перевозки.

«Параметры индексации, без учета надбавки на капитальный ремонт, составят с 1 декабря 2023 года 7,6%, с 1 января 2025 года 5,2%, с 1 января 2026 года 4,8%. В 2024–2025 годах предусматривается введение надбавки на транспортную безопасность по 1% ежегодно», — говорится в плане экономического развития.

Ранее Город55 сообщал о росте тарифов на услуги ЖКХ с июля следующего года. Предельный рост составит 9,8%. Окончательное решение об уровне тарифов за «коммуналку» примут на региональном уровне.

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#Транспорт#Поезд#РЖД#Рост тарифов#Тариф#Билет#Евгений Игишев
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