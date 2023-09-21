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Крысы облюбовали местные мусорные баки

«Ходят просто пешком». Омичи пожаловались на огромных крыс, расплодившихся во дворе

21 сентября 2023, 10:00
Фото: Предоставлено Городу55
Крысы облюбовали местные мусорные баки

Жители Омска рассказали об огромных крысах, расплодившихся во дворе жилого дома

Источник проблемы жильцы видят в несвоевременной уборке мусора.

В редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на крыс, которые поселились в одном из дворов на улице Котовского в Ленинском округе. Грызунов привлекают мусорные баки.

«Вот так прекрасно у нас убирают мусор, что крысы тут ходят просто пешком. Улица Котовского. Вечная вонь. Крысы днем и ночью гуляют!», — сообщила омичка Мария Иванова.
Крысы облюбовали местные мусорные баки
Видео: Предоставлено Городу55

Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, в том числе смертельных. В России с жалобами на укусы крыс ежегодно обращается 20 тысяч человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что при укусе необходимо тщательно промыть рану, обработать ее антисептиком, а после сразу же обратиться в медицинское учреждение. При необходимости врач сделает прививку против столбняка и бешенства.

Ранее Город55 сообщал, что с проблемой нашествия крыс столкнулись и жители домов по улице Декабристов. По словам омичей, раньше ничего подобного в этом районе не наблюдалось, а с июня этого года жильцам приходится «мириться» с таким соседством.

Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
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#Общество#Видео#Омск#Омская область#Мусор#Вывоз мусора#Крысы#Жалоба#Евгений Игишев#Мышь
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