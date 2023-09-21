«Ходят просто пешком». Омичи пожаловались на огромных крыс, расплодившихся во дворе

Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, в том числе смертельных. В России с жалобами на укусы крыс ежегодно обращается 20 тысяч человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что при укусе необходимо тщательно промыть рану, обработать ее антисептиком, а после сразу же обратиться в медицинское учреждение. При необходимости врач сделает прививку против столбняка и бешенства.