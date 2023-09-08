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Проблема существует с июня

Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс

8 сентября 2023, 05:19
Фото: 1MI
Проблема существует с июня

Жители домов в центре Омска пожаловались на полчища огромных серых крыс

Жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и управляющую компанию, по словам омичей, не помогли справиться с проблемой.

Жители Центрального округа сообщили в редакцию Города55 о нашествии крыс, которые распространились во дворах домов №114, 114/1,116,116/1 по улице Декабристов. По словам омичей, раньше ничего подобного в этом районе не наблюдалось, а с июня этого года жильцам приходится «мириться» с таким соседством.

Омичи, проживающие в многоэтажных домах по улице Декабристов, оставляли жалобы в прокуратуру Омской области, Роспотребнадзор и УК, но проблему с крысами это не помогает решить. Количество грызунов на этой территории продолжает увеличиваться.

«Заключили договор на дератизацию, но тот график, что указан в договоре неэффективен. Крысы плодятся в геометрической прогрессии. Потом с этой массой будет сложнее бороться», — рассказала Городу55 омичка.
Видео: Предоставлено Городу55

Полчища крыс спокойно передвигаются по дворовой территории и в дневное время. Теперь жильцы каждый раз с опаской идут выбрасывать пакеты с мусором в контейнеры.

«Вчера я просто выбросила пакет, но я не была готова к встрече с крысами. Бросила пакет, и с контейнеров со всех сторон выбежало больше 20 особей. Это что-то страшное. Если их сейчас не уничтожить, они весь центр заполонят», — отметила жительница многоквартирного дома по улице Декабристов.

В многоэтажках также находятся частный детсад, студия рисования, физкультурно-оздоровительный центр, семейный клуб, центр развития детей и детский бассейн.

Ранее омичи пожаловались на свалку рядом с домом №159 по улице Осоавиахимовская. Вокруг находится частный сектор, но с установленной площадки для сбора отходов мусор вывозят нерегулярно. В итоге это привело к постоянной вони и крысам, которые «захватили» подвал дома.

«Постоянная вонь и крысы». Омичи рассказали о свалке на Осоавиахимовской
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#Общество#Происшествия#Город#Видео#Омск#Жалобы#Росприроднадзор#Новости#Крысы#Юлия Истомина
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