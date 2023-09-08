Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Жители Центрального округа сообщили в редакцию Города55 о нашествии крыс, которые распространились во дворах домов №114, 114/1,116,116/1 по улице Декабристов. По словам омичей, раньше ничего подобного в этом районе не наблюдалось, а с июня этого года жильцам приходится «мириться» с таким соседством.
Омичи, проживающие в многоэтажных домах по улице Декабристов, оставляли жалобы в прокуратуру Омской области, Роспотребнадзор и УК, но проблему с крысами это не помогает решить. Количество грызунов на этой территории продолжает увеличиваться.
«Заключили договор на дератизацию, но тот график, что указан в договоре неэффективен. Крысы плодятся в геометрической прогрессии. Потом с этой массой будет сложнее бороться», — рассказала Городу55 омичка.
Полчища крыс спокойно передвигаются по дворовой территории и в дневное время. Теперь жильцы каждый раз с опаской идут выбрасывать пакеты с мусором в контейнеры.
«Вчера я просто выбросила пакет, но я не была готова к встрече с крысами. Бросила пакет, и с контейнеров со всех сторон выбежало больше 20 особей. Это что-то страшное. Если их сейчас не уничтожить, они весь центр заполонят», — отметила жительница многоквартирного дома по улице Декабристов.
В многоэтажках также находятся частный детсад, студия рисования, физкультурно-оздоровительный центр, семейный клуб, центр развития детей и детский бассейн.
Ранее омичи пожаловались на свалку рядом с домом №159 по улице Осоавиахимовская. Вокруг находится частный сектор, но с установленной площадки для сбора отходов мусор вывозят нерегулярно. В итоге это привело к постоянной вони и крысам, которые «захватили» подвал дома.