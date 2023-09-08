Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс

Жители Центрального округа сообщили в редакцию Города55 о нашествии крыс, которые распространились во дворах домов №114, 114/1,116,116/1 по улице Декабристов. По словам омичей, раньше ничего подобного в этом районе не наблюдалось, а с июня этого года жильцам приходится «мириться» с таким соседством.