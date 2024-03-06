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Крысы

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2024
Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня
6 марта, 14:09
Крысиное логово. Жители дома на левобережье Омска рассказали о нашествии грызунов
6 марта, 09:51
2023
«Ходят просто пешком». Омичи пожаловались на огромных крыс, расплодившихся во дворе
21 сентября 2023, 10:00
Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
8 сентября 2023, 05:19
2022
Туризм по-омски. Приезжая девушка упала в яму с крысами в центре города
В омских соцсетях жители пожаловались на коллектор теплотрассы, куда попадают собаки и приезжие девушки.
14 ноября 2022, 06:52

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