На капремонт омских домов по судебным решениям необходимо 6 млрд рублей

На сегодняшнем заседании Омского горсовета по вопросам ЖКХ представили актуальную информацию по капитальному ремонту домов, по которым вынесены судебные решения. В Омске к таковым относятся 404 дома, и на их капремонт нужно финансирование в размере 6,1 млрд рублей. Из них по 134 домам достигнуты мировые соглашения, поэтому их капремонт оценивается в 631 млн рублей.