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Речь идет о 404 многоквартирных домах

На капремонт омских домов по судебным решениям необходимо 6 млрд рублей

20 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
Речь идет о 404 многоквартирных домах
По 134 из 404 многоквартирных домов заключены мировые соглашения.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета по вопросам ЖКХ представили актуальную информацию по капитальному ремонту домов, по которым вынесены судебные решения. В Омске к таковым относятся 404 дома, и на их капремонт нужно финансирование в размере 6,1 млрд рублей. Из них по 134 домам достигнуты мировые соглашения, поэтому их капремонт оценивается в 631 млн рублей.

В отношении значительного количества судебных решений, а также мировых соглашений городской администрацией пропущен срок, установленный судом для их исполнения, а это влечет за собой штрафы.

На заседании отметили, что в прошлом году звучала другая сумма по капремонту «судебных» домов — около 13 млрд рублей. По словам замдиректора департамента городского хозяйства Николая Машкова, 6 млрд рублей удалось закрыть и сократить за счет выделенного трансферта и достижения мировых соглашений.

«Мы набрали неплохие темпы, но в связи с инфляцией удорожание произошло процентов на 40, что повлекло определенные сложности. Сейчас администрация предлагает жителям в связи с ограничением средств с оплатой неустоек приставам выбрать 1-2 позиции из всего комплекса работ и подписать мировое соглашение. В основном люди выбирают ремонт крыш, и это правильно. Инженерными коммуникациями можно заняться позже», — отметил депутат Андрей Никитин.

Ранее Город55 рассказывал о готовности города к отопительному сезону. Из-за обнаруженных повреждений на тепловых сетях старт отопительного сезона может обернуться многочисленными проблемы.

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#Омск#Капремонт#Многоквартирный дом#Новости#Горсовет#Юлия Истомина
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