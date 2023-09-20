На капремонт омских домов по судебным решениям необходимо 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
На сегодняшнем заседании Омского горсовета по вопросам ЖКХ представили актуальную информацию по капитальному ремонту домов, по которым вынесены судебные решения. В Омске к таковым относятся 404 дома, и на их капремонт нужно финансирование в размере 6,1 млрд рублей. Из них по 134 домам достигнуты мировые соглашения, поэтому их капремонт оценивается в 631 млн рублей.
В отношении значительного количества судебных решений, а также мировых соглашений городской администрацией пропущен срок, установленный судом для их исполнения, а это влечет за собой штрафы.
На заседании отметили, что в прошлом году звучала другая сумма по капремонту «судебных» домов — около 13 млрд рублей. По словам замдиректора департамента городского хозяйства Николая Машкова, 6 млрд рублей удалось закрыть и сократить за счет выделенного трансферта и достижения мировых соглашений.
«Мы набрали неплохие темпы, но в связи с инфляцией удорожание произошло процентов на 40, что повлекло определенные сложности. Сейчас администрация предлагает жителям в связи с ограничением средств с оплатой неустоек приставам выбрать 1-2 позиции из всего комплекса работ и подписать мировое соглашение. В основном люди выбирают ремонт крыш, и это правильно. Инженерными коммуникациями можно заняться позже», — отметил депутат Андрей Никитин.
Ранее Город55 рассказывал о готовности города к отопительному сезону. Из-за обнаруженных повреждений на тепловых сетях старт отопительного сезона может обернуться многочисленными проблемы.