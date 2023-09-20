Где и когда в Омске можно сделать прививку от гриппа

Вакцинация от гриппа организуется каждый год. Есть данные о том, что вакцинация во 2-м и 3-м триместре обеспечивает новорожденным эффективную защиту от гриппа в первые несколько месяцев. Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению ОРВИ. Грипп может привести к летальному исходу как матери, так и ребенка.