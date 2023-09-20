Где и когда в Омске можно сделать прививку от гриппа

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Кампании против гриппа организуются уже более полувека, они доказали свою результативность. Современные вакцины значительно снижают риск заболевания гриппом и вероятность осложнений. ВОЗ рекомендует делать прививку от гриппа ежегодно, так как периодически появляются новые штаммы вируса.
Вакцинация против гриппа проводится осенью, во время вспышки сезонных заболеваний в осеннем периоде. Антитела появляются примерно через 2 недели после прививки и сохраняются в организме до 12 месяцев.
В 2023 году вакцинация особенно важна, так как заболевание может стать причиной тяжелых осложнений, к которым относят отит, пневмонию, синусит и т. д. Инфекция ослабляет иммунитет. Действие современных прививок от гриппа направлено против вирусов типа А и В.
В состав вакцины могут входить как живые вирусы (используются редко, применяются в виде спрея), так и целые убитые вирионы, а также частицы разрушенного вируса или белки-антигены вирусов. Ежегодно разрабатывается новая вакцина с учетом прогнозов ученых относительно мутации вирусов.
В рамках программы ВОЗ специалисты следят за циркуляцией вирусов в регионах. Прививку от гриппа рекомендуется делать даже в том случае, если человек болеет редко, — это позволит снизить риск осложнения в случае заражения и не давать распространяться вирусам.
Вакцинация не приводит к ослаблению иммунной защиты, а тренирует ее, при этом сама вакцина не может привести к развитию заболевания. Инактивированные составы в большинстве случаев переносятся без осложнений. Лишь препараты с живым вирусом могут вызвать слабые признаки простуды, которые быстро проходят.
На территории нашей страны наиболее распространены вакцины:
На данный момент известно, что в Омской области для прививки от гриппа взрослых и детей используются две отечественные вакцины: «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». В течение нынешней прививочной кампании в регионе планируется вакцинировать не менее 60% населения.
Прививку от гриппа на территории Омской области можно сделать бесплатно. Врачи рекомендуют прививаться всем взрослым и детям, начиная с 6-месячного возраста. Особенно важна вакцинация для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, детей и беременных женщин.
В детских садах Омской области вакцинация осуществляется согласно национальному календарю прививок с учетом особенностей здоровья каждого ребенка.
Если родитель или законный представитель малыша против прививки, нужно написать отказ и заявление на имя заведующего детсадом. В случае отказа от прививок в детском саду родителям ребенка нужно будет предоставить справку из медучреждения, что необходимая вакцинация была пройдена в полном объеме.
С 2008 года прививка от гриппа была внесена в национальный календарь прививок и считается обязательной. Однако перед ее выполнением рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, особенно если у ребенка есть аллергия или он часто болеет.
Грипп является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний человека. В период эпидемий болезнь может охватить примерно 10-20 процентов всего населения и около 50% пожилых граждан.
Заболевание способно вызвать тяжелые осложнения, такие как пневмония и бронхит, а также спровоцировать заболевания органов сердечно-сосудистои, эндокринной и других систем организма. Если же гриппом заболеет привитый человек, то, с большой долей вероятности, он перенесет болезнь легко и без осложнений.
Перед вакцинацией школьники обязательно проходят медосмотр. Прививку не делают детям, болеющим острыми заболеваниями или тем, у которых наблюдается обострение хронической болезни, а также имеющим аллергию на белок, входящий в состав вакцины.
Обычно родителей в письменной или устной форме заранее информируют о том, против чего и каким образом будут прививать детей в школе, и какую вакцину планируется использовать. По установленной форме можно написать согласие или отказ. Также прививку можно сделать в детской поликлинике.
Прививку от гриппа можно делать при беременности, при планировании зачатия и после родов. Обычно вакцинация осуществляется во 2-м или 3-м триместре, но при необходимости может быть выполнена и в первом триместре. Беременных не прививают «живыми» вакцинами.
Вакцинация от гриппа организуется каждый год. Есть данные о том, что вакцинация во 2-м и 3-м триместре обеспечивает новорожденным эффективную защиту от гриппа в первые несколько месяцев. Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению ОРВИ. Грипп может привести к летальному исходу как матери, так и ребенка.
Распространенным осложнением гриппа является пневмония. Смертность регистрируется чаще среди новорожденных, родившихся от больных гриппом женщин. Ежегодная вакцинация имеет мало ограничений и не влияет отрицательно на плод и женщину.
Побочные реакции от прививки встречаются крайне редко. В некоторых случаях место укола может покраснеть и уплотниться, возможно незначительное повышение температуры, появление боли в мышцах. Симптомы пропадают достаточно быстро и в большинстве случаев не требуют врачебного вмешательства.
Возможна аллергия на отдельные компоненты вакцины. О наличии аллергических реакций на препараты заранее следует сообщить врачу. Чтобы снизить риск развития побочных реакций, не следует делать прививку при высокой температуре.
Чтобы своевременно выявить возможную анафилактическую реакцию, после введения препарата в течение получаса следует находиться в медучреждении.
Местные реакции образуются в области введения препарата — это краснота и отек, которые пропадают бесследно. К общим реакциям относят незначительное повышение температуры.
Сделать прививку от гриппа в 2023 году в Омске можно по следующим адресам:
Также в городе работают мобильные прививочные пункты. Узнать, где расположен ближайший пункт вакцинации, можно на портале «Госуслуги». Может потребоваться предварительная запись, об этом следует обязательно уточнить в медицинском учреждении заранее.