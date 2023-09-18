Хоценко рассказал о темпах развития проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:29
В начале сентября в Омской области стартовал кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение». Его организовали с целью найти перспективных управленцев, которые готовы работать в интересах региона.
Виталий Хоценко оценил темпы регистрации. Так, за первые сутки проект набрал больше тысячи заявок. Он надеется, что местные жители смогут оценить эффективность программы, которая привлечет высококвалифицированных специалистов. Они не просто войдут в резерв управленческих кадров, а станут мощным импульсом, от которого дальше пойдет развитие региона.
«Кадровый вопрос стоит остро не только в нашей области, но и в целом в стране в самых разных сферах. Запуская этот конкурс, мы реализуем поручение президента Российской Федерации по привлечению квалифицированных специалистов как в органы исполнительной власти, так и в наши муниципалитеты, образовательные учреждения и на ключевые предприятия региона. Не менее важной сегодня является поддержка участников СВО и членов их семей. Она должна иметь самый высокий приоритет среди областных социальных проектов. Необходимо усилить работу в этом направлении, увеличив число компетентных специалистов, работающих в этой сфере», — отметил Виталий Хоценко.
По его мнению, очень важна обратная связь от жителей региона. Поэтому о новом проекте необходимо рассказывать как можно большему числу людей. Для этого в муниципальных районах члены Наблюдательного совета проводят презентации.
Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на 1 млн рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.
«Этот грант можно израсходовать на образовательные управленческие программы в любом высшем учебном заведении нашей страны в течение года, в том числе в таких вузах, как МГУ, РАНХиГС, МГИМО. Главное, чтобы этот грант был реализован на управленческую дисциплину в течение года», — объяснил Хоценко.
Заявки на конкурс принимаются на сайте проекта продвижение55.рф.