Хоценко рассказал о темпах развития проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Виталий Хоценко оценил темпы регистрации. Так, за первые сутки проект набрал больше тысячи заявок. Он надеется, что местные жители смогут оценить эффективность программы, которая привлечет высококвалифицированных специалистов. Они не просто войдут в резерв управленческих кадров, а станут мощным импульсом, от которого дальше пойдет развитие региона.