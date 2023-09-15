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Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

иллюстрация

Сегодня вечером жители Омска увидят в небе след от космического корабля

15 сентября 2023, 03:20
Фото: Город55
иллюстрация
Лучше всего его будет видно за пределами города.

Сегодня, 15 сентября, омичи смогут увидеть красивое явление в небе. Его будет видно в южной части города. Как отмечают в омском планетарии, это уникальное событие.

Вечером с Байконура будет стартовать «Союз МС-24» с экипажем космонавтов. Его запустят в 21:44 по омскому времени. След от космического корабля появится над Омском.

«„Медузу» не всегда увидишь — днем мешает солнце, а ночью выхлоп не подсвечивается. А если запуск в вечернее время, то есть шанс увидеть эту красоту. Глубина погружения Солнца под горизонт -19 гр. сильно уменьшит яркость медузы, но за пределами города надеемся на красивое зрелище», — отмечают астрономы.

Желающим взглянуть на явление советуют отправиться на открытую территорию с минимумом освещения. Лучше всего будет, если место находится за городом.

Поезжайте на север. Сегодня над Омской областью появится полярное сияние
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#Общество#Омская область#Новости#Астрономия#Омский планетарий#Алина Ясинская
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