Сегодня вечером жители Омска увидят в небе след от космического корабля

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:23
Сегодня, 15 сентября, омичи смогут увидеть красивое явление в небе. Его будет видно в южной части города. Как отмечают в омском планетарии, это уникальное событие.
Вечером с Байконура будет стартовать «Союз МС-24» с экипажем космонавтов. Его запустят в 21:44 по омскому времени. След от космического корабля появится над Омском.
«„Медузу» не всегда увидишь — днем мешает солнце, а ночью выхлоп не подсвечивается. А если запуск в вечернее время, то есть шанс увидеть эту красоту. Глубина погружения Солнца под горизонт -19 гр. сильно уменьшит яркость медузы, но за пределами города надеемся на красивое зрелище», — отмечают астрономы.
Желающим взглянуть на явление советуют отправиться на открытую территорию с минимумом освещения. Лучше всего будет, если место находится за городом.