Поезжайте на север. Сегодня над Омской областью появится полярное сияние

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сегодня, 13 сентября, жители Омской области смогут увидеть полярное сияние. О вероятности их возникновения сообщил на своей личной странице ВКонтакте руководитель омского планетария Владимир Крупко.
«Земля еще будет в потоке Солнечного ветра, есть вероятность появления „полярок“ снова в Омской области», — отметил он.
Астроном посоветовал фотографировать небо в северной части региона. Желательно оказаться за пределами города, где свет от населенных пунктов не мешает увидеть явление.
Добавим, что в прошлом месяце жители Омской области могли видеть суперлуние. Спутник два раза находился на минимальном расстоянии от Земли.