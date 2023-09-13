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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

иллюстрация

Поезжайте на север. Сегодня над Омской областью появится полярное сияние

13 сентября 2023, 07:06
Фото: Город55
иллюстрация

Сегодня над Омской областью появится полярное сияние

Явление будет видно вдалеке от света.

Сегодня, 13 сентября, жители Омской области смогут увидеть полярное сияние. О вероятности их возникновения сообщил на своей личной странице ВКонтакте руководитель омского планетария Владимир Крупко.

«Земля еще будет в потоке Солнечного ветра, есть вероятность появления „полярок“ снова в Омской области», — отметил он.

Астроном посоветовал фотографировать небо в северной части региона. Желательно оказаться за пределами города, где свет от населенных пунктов не мешает увидеть явление.

Добавим, что в прошлом месяце жители Омской области могли видеть суперлуние. Спутник два раза находился на минимальном расстоянии от Земли.

На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Владимир Крупко#Полярное сияние#Алина Ясинская
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