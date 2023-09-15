Омичи рассказали, что не могут найти работу из-за возраста, лишнего веса и детей

Нередко работодателей настораживает наличие детей у потенциальных сотрудников (59%) или возможная беременность (13%). При этом находятся и те, кого наоборот не устраивает отсутствие детей (9%) или супруга (8%). Эти мнения бытуют в области промышленности, автобизнеса и строительства.