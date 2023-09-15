Омичи рассказали, что не могут найти работу из-за возраста, лишнего веса и детей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Аналитики центра «Зарплата.ру» провели опрос о дискриминации на работе. Жители Омской области поделились, в каких сферах встречались с ней чаще всего. С предвзятым отношением сталкивались 32% омичей.
По информации респондентов, нередко у работодателей есть предубеждения по поводу возраста (54%), семейного положения (31%) и пола (28%). Часто соискатели встречались с предвзятостью, которая касалась внешности (25%), ограничений по здоровью (18%), национальности (17%), социального положения (12%).
Есть также те, кто столкнулся с непониманием при устройстве на работу из-за религиозных убеждений (9%), политических взглядов (7%) и даже из-за сексуальной ориентации (3%).
Дискриминация нередко встречается в строительстве, промышленности, энергетике и IT. При этом во всех профессиональных отраслях есть предвзятое отношение к возрасту соискателей и их семейному положению, рассказали омичи.
Вместе с тем в последние годы уменьшилось количество косых взглядов из-за половой принадлежности. Это заметили 55% респондентов. Обратная ситуация с возрастом. Почти половина опрошенных (48%) считают, что отношение к кандидатам от 45 лет ухудшилось. Улучшения заметили немногие (21%).
Нередко работодателей настораживает наличие детей у потенциальных сотрудников (59%) или возможная беременность (13%). При этом находятся и те, кого наоборот не устраивает отсутствие детей (9%) или супруга (8%). Эти мнения бытуют в области промышленности, автобизнеса и строительства.
Работодатели зачастую предвзято относятся к внешности соискателей в финансовом секторе, розничной торговле, образовании и ресторанном бизнесе. Дискриминация происходит из-за облика в целом (59%), из-за лишнего веса (25%), неформальной одежды (9%), татуировок (5%), пирсинга и яркого цвета волос (по 1%).