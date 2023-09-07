Большинство омичей назвали себя перфекционистами в работе

64% жителей Омска назвали себя перфекционистами в работе. Чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 69% среди опрошенных моложе 34 лет и 52% среди работников старше 45 лет. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob.