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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

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Большинство омичей назвали себя перфекционистами в работе

7 сентября 2023, 06:02
Фото: Midjourney
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Чаще других к идеалу в своей работе стремятся HR-менеджеры, врачи и специалисты по закупкам.

64% жителей Омска назвали себя перфекционистами в работе. Чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 69% среди опрошенных моложе 34 лет и 52% среди работников старше 45 лет. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob.

Омские работодатели также ответили на вопрос о перфекционизме у своих работников. Так, 18% нанимателей назвали эту черту характера обязательной, а 59% считают, что достаточно следовать установленной инструкции.

18% омичей не причисляют себя к перфекционистам и считают, что для достижения нужного результата необходимо правильно рассчитывать работу над проектом.

Чаще других к идеалу в своей работе стремятся HR-менеджеры (73%), врачи (71%) и специалисты по закупкам (70%), а меньше всех — операторы кол-центров (40%) и продавцы (42%).

Ранее специалисты по кадрам рассказали, кому в Омске готовы платить до 300 тысяч в месяц.

Геодезисты, колористы и монтажники. Кому в Омске готовы платить до 300 тысяч в месяц
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#Омск#Доход#Врачи#Продавцы#Евгений Игишев#Женщины
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