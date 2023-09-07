Большинство омичей назвали себя перфекционистами в работе

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
64% жителей Омска назвали себя перфекционистами в работе. Чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: 69% среди опрошенных моложе 34 лет и 52% среди работников старше 45 лет. Опрос провел сервис по поиску вакансий SuperJob.
Омские работодатели также ответили на вопрос о перфекционизме у своих работников. Так, 18% нанимателей назвали эту черту характера обязательной, а 59% считают, что достаточно следовать установленной инструкции.
18% омичей не причисляют себя к перфекционистам и считают, что для достижения нужного результата необходимо правильно рассчитывать работу над проектом.
Чаще других к идеалу в своей работе стремятся HR-менеджеры (73%), врачи (71%) и специалисты по закупкам (70%), а меньше всех — операторы кол-центров (40%) и продавцы (42%).
Ранее специалисты по кадрам рассказали, кому в Омске готовы платить до 300 тысяч в месяц.