Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Иллюстрация

Зарплатные ожидания омичей оказались на 12 000 рублей ниже, чем в среднем по стране

12 сентября 2023, 13:20
Фото: Midjourney
Иллюстрация
Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали почти 50 тысяч резюме омичей и узнали, на какую зарплату они рассчитывают.

Оказалось, что средняя желаемая зарплата жителей Омской области составила 45 410 рублей, что на 12 768 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России (58 178 рублей).

В Сибирском федеральном округе самые высокие зарплатные пожелания у жителей Красноярского края: там соискатели ожидают получать 52 775 рублей за работу, немного ниже — в Иркутской области (50 022), на третьем месте — Новосибирск (49 396). Самые скромные пожелания в Алтайском крае — там работники согласны на зарплату 40 748 рублей. Средняя цифра по Сибири — 47 887 рублей.

Самую высокую заработную плату ожидают кандидаты на должности в сфере «Высший и средний менеджмент» (90 168 рублей), «Строительство, недвижимость» (82 703 рубля), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82 234 рубля), «Сельское хозяйство» (72 524 рубля) и «Добыча сырья» (71 852 рубля).

Самые скромные запросы же у кандидатов на работу в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (35 417 рублей), «Розничная торговля» (35 738 рублей), «Административный персонал» (36 281 рубль) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (36 682 рубля).

Почти вдвое выше среднего. Озвучена зарплата омских ученых
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Зарплата#Заработная плата#Новости#Заработок#Работники#Сотрудники#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Сегодня, 07:30
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 08:06
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Сегодня, 12:15
Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
Сегодня, 09:47
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38