Зарплатные ожидания омичей оказались на 12 000 рублей ниже, чем в среднем по стране

В Сибирском федеральном округе самые высокие зарплатные пожелания у жителей Красноярского края: там соискатели ожидают получать 52 775 рублей за работу, немного ниже — в Иркутской области (50 022), на третьем месте — Новосибирск (49 396). Самые скромные пожелания в Алтайском крае — там работники согласны на зарплату 40 748 рублей. Средняя цифра по Сибири — 47 887 рублей.