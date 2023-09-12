Зарплатные ожидания омичей оказались на 12 000 рублей ниже, чем в среднем по стране

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Оказалось, что средняя желаемая зарплата жителей Омской области составила 45 410 рублей, что на 12 768 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России (58 178 рублей).
В Сибирском федеральном округе самые высокие зарплатные пожелания у жителей Красноярского края: там соискатели ожидают получать 52 775 рублей за работу, немного ниже — в Иркутской области (50 022), на третьем месте — Новосибирск (49 396). Самые скромные пожелания в Алтайском крае — там работники согласны на зарплату 40 748 рублей. Средняя цифра по Сибири — 47 887 рублей.
Самую высокую заработную плату ожидают кандидаты на должности в сфере «Высший и средний менеджмент» (90 168 рублей), «Строительство, недвижимость» (82 703 рубля), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82 234 рубля), «Сельское хозяйство» (72 524 рубля) и «Добыча сырья» (71 852 рубля).
Самые скромные запросы же у кандидатов на работу в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (35 417 рублей), «Розничная торговля» (35 738 рублей), «Административный персонал» (36 281 рубль) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (36 682 рубля).