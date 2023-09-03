Почти вдвое выше среднего. Озвучена зарплата омских ученых

Средняя зарплата научного исследователя — 65,5 тысяч рублей. Это на 40% выше среднего заработка по региону. Стоимость выполненных работ, услуг и товаров — почти 13 млн рублей. Внутренние затраты организаций на исследования и разработки — семь миллиардов рублей. Из них 78% потрачено на развитие технических наук.