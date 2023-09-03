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иллюстрация

Почти вдвое выше среднего. Озвучена зарплата омских ученых

3 сентября 2023, 05:10
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи потратили 7 млрд рублей на научную работу

Большинство исследований выполнено по техническим наукам.

Омские статистики рассказали о научных исследованиях и разработках местных организаций в прошлом году. В регионе насчитывается 40 профильных компаний, там работают более четырех тысяч человек.

Исследованиями занимались почти две тысячи человек, около половины из них — в возрасте до 39 лет. 16% исследователей имели ученую степень кандидата и доктора наук.

72% работ — в области технических наук. Более 24% — естественные и сельскохозяйственные науки. Остальные изучают гуманитарные, медицинские и общественные науки.

Средняя зарплата научного исследователя — 65,5 тысяч рублей. Это на 40% выше среднего заработка по региону. Стоимость выполненных работ, услуг и товаров — почти 13 млн рублей. Внутренние затраты организаций на исследования и разработки — семь миллиардов рублей. Из них 78% потрачено на развитие технических наук.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие сферы приносят большую прибыль в Омской области:

Каждая копейка на счету. Названы самые прибыльные сферы в Омске
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#Экономика#Наука#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости
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