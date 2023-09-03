Почти вдвое выше среднего. Озвучена зарплата омских ученых

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Омские статистики рассказали о научных исследованиях и разработках местных организаций в прошлом году. В регионе насчитывается 40 профильных компаний, там работают более четырех тысяч человек.
Исследованиями занимались почти две тысячи человек, около половины из них — в возрасте до 39 лет. 16% исследователей имели ученую степень кандидата и доктора наук.
72% работ — в области технических наук. Более 24% — естественные и сельскохозяйственные науки. Остальные изучают гуманитарные, медицинские и общественные науки.
Средняя зарплата научного исследователя — 65,5 тысяч рублей. Это на 40% выше среднего заработка по региону. Стоимость выполненных работ, услуг и товаров — почти 13 млн рублей. Внутренние затраты организаций на исследования и разработки — семь миллиардов рублей. Из них 78% потрачено на развитие технических наук.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие сферы приносят большую прибыль в Омской области: