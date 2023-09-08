Летевшему в Омск мужчине грозит штраф за курение электронной сигареты в самолете

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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В транспортной полиции сообщили о правонарушении, случившемся на борту самолета. Во время полета один из пассажиров рейса Санкт-Петербург — Омск курил электронную сигарету.
По прибытию в точку назначения нарушитель встретился с транспортными полицейскими. Бортпроводники сообщили сотрудникам правоохранительных органов данные мужчины. Им оказался 30-летний житель Калининграда.
В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24. В Управлении на транспорте МВД России по СФО напомнили, что авиакомпания вправе отказать пассажиру в перевозке, если он пренебрегает правилами поведения в самолете. В случае чего нарушитель обязан возместить причиненный ущерб и убытки перевозчику.