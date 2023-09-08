Летевшему в Омск мужчине грозит штраф за курение электронной сигареты в самолете

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24. В Управлении на транспорте МВД России по СФО напомнили, что авиакомпания вправе отказать пассажиру в перевозке, если он пренебрегает правилами поведения в самолете. В случае чего нарушитель обязан возместить причиненный ущерб и убытки перевозчику.