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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Летевшему в Омск мужчине грозит штраф за курение электронной сигареты в самолете

8 сентября 2023, 04:30
Фото: Город55
иллюстрация
Курильщик не смог подождать, пока долетит из северной столицы в Сибирь.

В транспортной полиции сообщили о правонарушении, случившемся на борту самолета. Во время полета один из пассажиров рейса Санкт-Петербург — Омск курил электронную сигарету.

По прибытию в точку назначения нарушитель встретился с транспортными полицейскими. Бортпроводники сообщили сотрудникам правоохранительных органов данные мужчины. Им оказался 30-летний житель Калининграда.

Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24. В Управлении на транспорте МВД России по СФО напомнили, что авиакомпания вправе отказать пассажиру в перевозке, если он пренебрегает правилами поведения в самолете. В случае чего нарушитель обязан возместить причиненный ущерб и убытки перевозчику.

В Омске сняли с самолета пассажира из Дагестана за курение на борту
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#Видео#Самолет#Омск#Омская область#Курение#Новости#Административная ответственность#Алина Ясинская
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