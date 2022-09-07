В Омске сняли с самолета пассажира из Дагестана за курение на борту

Мужчина допустил грубое нарушение на борту самолета, когда тот совершал рейс Москва — Омск. В кабинке туалета он закурил сигарету. После того, как это заметили пассажиры и экипаж самолета, они сообщили командиру экипажа. В итоге нарушителя на стоянке воздушных судов ожидал наряд сотрудников полиции. На него составили административный протокол.