В Омске сняли с самолета пассажира из Дагестана за курение на борту

Транспортные полицейские в омском аэропорту сняли с самолета жителя Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе омской транспортной полиции.
Мужчина допустил грубое нарушение на борту самолета, когда тот совершал рейс Москва — Омск. В кабинке туалета он закурил сигарету. После того, как это заметили пассажиры и экипаж самолета, они сообщили командиру экипажа. В итоге нарушителя на стоянке воздушных судов ожидал наряд сотрудников полиции. На него составили административный протокол.
«Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полета. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями», — отметили в пресс-службе.