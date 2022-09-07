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В Омске сняли с самолета пассажира из Дагестана за курение на борту

7 сентября 08:02
Фото: 1MI
Мужчина покурил прямо на борту самолета.

Транспортные полицейские в омском аэропорту сняли с самолета жителя Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе омской транспортной полиции. 

Мужчина допустил грубое нарушение на борту самолета, когда тот совершал рейс Москва — Омск. В кабинке туалета он закурил сигарету. После того, как это заметили пассажиры и экипаж самолета, они сообщили командиру экипажа. В итоге нарушителя на стоянке воздушных судов ожидал наряд сотрудников полиции. На него составили административный протокол. 

«Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полета. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями», — отметили в пресс-службе. 
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Сигареты#Мужчина#Полицейские#Административный штраф
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