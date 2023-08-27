Омский школьник пытался угнать грузовик с папиной работы

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Тюкалинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подробности истории рассказали в полиции.
15-летний парень из села Ярославка проник в гараж на ферме. Ранее он уже бывал там — отец работает водителем. Подросток сел за руль открытого ЗИЛа, включил зажигание и тронулся. Отъехать далеко не смог — не справился с управлением при выезде из гаража, наехал на препятствие и скрылся.
Правоохранители установили подозреваемого по горячим следам. Он не стал отрицать вины и признался в содеянном.