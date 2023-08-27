Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

иллюстрация

Омский школьник пытался угнать грузовик с папиной работы

27 августа 2023, 09:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Парень не сумел выехать из гаража и скрылся с места.

В Тюкалинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подробности истории рассказали в полиции.

15-летний парень из села Ярославка проник в гараж на ферме. Ранее он уже бывал там — отец работает водителем. Подросток сел за руль открытого ЗИЛа, включил зажигание и тронулся. Отъехать далеко не смог — не справился с управлением при выезде из гаража, наехал на препятствие и скрылся.

Правоохранители установили подозреваемого по горячим следам. Он не стал отрицать вины и признался в содеянном.

Омская полиция разыскивает мужчину без определённого места жительства
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омская область#Уголовное дело#Новости#Тюкалинский район
Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
25 августа, 07:40
В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище
Сегодня, 08:13
Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова
Сегодня, 07:29
По теплотрассе. Обманутые омские пайщики вынуждены экстремально добираться до дома
Сегодня, 04:44
Часы ожидания. В Омском аэропорту были массовые задержки рейсов
Сегодня, 09:51
«Мгла Кинга где-то рядом». Омскую область накрыл густой туман
Сегодня, 03:19