Омский школьник пытался угнать грузовик с папиной работы

15-летний парень из села Ярославка проник в гараж на ферме. Ранее он уже бывал там — отец работает водителем. Подросток сел за руль открытого ЗИЛа, включил зажигание и тронулся. Отъехать далеко не смог — не справился с управлением при выезде из гаража, наехал на препятствие и скрылся.