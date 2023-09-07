Лом на прием. Как в Омске строят бизнес на металлических отходах

Директор Ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный на прошлогодней конференции в Омске, посвященной рынкам металлов и лома, отметил, что в июне–июле 2022 года потребление железорудного сырья снизилось на 17%, а лома — на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом, по его словам, внутренние закупочные цены с апреля по июль 2022 года в рублях снизились в 2-3 раза. Все это привело к тому, что независимые ломозаготовители заявили о сокращении персонала или отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск в связи с отсутствием объема работы. По его мнению, выжить компаниям поможет экспорт, при этом необходимо вернуть ставку экспортных пошлин на лом на уровень декабря 2020 года.