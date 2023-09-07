Лом на прием. Как в Омске строят бизнес на металлических отходах

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Рынок металлических отходов в России, по данным Ассоциации НСРО «Руслом.ком», оценивается в 3 трлн рублей. Сбором и переработкой лома в стране занимаются 10 тысяч компаний, из них около двух десятков работают на территории Омской области. Здесь есть как собственные сети пунктов приема металла — такие, как «Металлокасса», так и федеральные игроки — например, «Вторчермет НЛМК Сибирь», которое входит в состав Группы НЛМК, крупнейшего производителя стали в РФ.
По информации Торгово-промышленной палаты России, каждый год в стране образуется 50 млн тонн металлических отходов. Из них перерабатывается лишь 25%.
«Запасы вторичного лома в стране — 300 млн тонн и более. Это то, что необходимо ввести в промышленный оборот», — считает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.
Среди видов металла наибольшая доля у стальных отходов — 91%, на втором месте алюминиевые — 3%. У хрома и меди — 1,9% и 1,3% соответственно. У цинка, марганца, бора, свинца, никеля, драгоценных и других редких металлов в совокупности 2,8% от всего объема лома.
Сколько стоит лом?
По словам экспертов, стоимость товара на рынке черного лома определяет покупатель, а не продавец. Переработчики говорят, что побороться за цену можно лишь в тех регионах, где несколько металлургических комбинатов расположены рядом. В Омской области тонну сырья ломозаготовители готовы купить у юридических лиц по цене в 23,5 тысячи рублей, у физических лиц — в 21,5 тысячи рублей. Комбинатам лом продадут дороже — с учетом расходов на логистику, амортизацию оборудования, зарплаты и налоги.
Лом цветных металлов — дороже. Например, биржевые котировки алюминия доходят до 150 тысяч рублей за тонну, а медная катанка такого же веса стоит около 700 тысяч рублей.
Самые ценные металлы содержатся в электронном ломе. Так, из тонны пришедших в негодность ноутбуков можно извлечь до 6 килограммов золота, около 10 килограммов серебра и примерно 2,5 килограмма палладия, говорят эксперты. По их словам, такое сырье, как электронные платы, стоит порядка 80 тысяч рублей за тонну.
Экономический вызов
В последний год обороты и прибыль компаний по сбору и переработке лома снизились. Не стали исключением и омские предприятия. Например, годовая выручка ООО ПК «Металлинвест», которая занимается приемом черного и цветного лома, переработкой вторсырья и литьем алюминия, составляла 5,9 млрд рублей за 2021 год, а чистая прибыль — 360 млн рублей. В 2022 суммы, согласно бухгалтерской отчетности, стали скромнее: выручка снизилась примерно на 35% — до 3,85 млрд рублей, а чистая прибыль составила 65,1 млн рублей.
Эксперты поясняют: закрылись внешние рынки, доходы комбинатов снизились, они стали покупать меньше лома.
«В прошлом году рынок потребления металлургическими заводами вторичного сырья снизился приблизительно на 25%», — рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.
Директор Ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный на прошлогодней конференции в Омске, посвященной рынкам металлов и лома, отметил, что в июне–июле 2022 года потребление железорудного сырья снизилось на 17%, а лома — на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом, по его словам, внутренние закупочные цены с апреля по июль 2022 года в рублях снизились в 2-3 раза. Все это привело к тому, что независимые ломозаготовители заявили о сокращении персонала или отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск в связи с отсутствием объема работы. По его мнению, выжить компаниям поможет экспорт, при этом необходимо вернуть ставку экспортных пошлин на лом на уровень декабря 2020 года.
Другие пути
Учредитель ООО ПК «Металлинвест» Мрат Абдуалинов и руководитель проектов рейтингового агентства «Русмет» Дмитрий Стукалов в рамках прошлогодней конференции заговорили о создании регионального металлургического кластера на базе ломозаготовительных предприятий.
Этим летом врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявлял о целях по созданию не менее 10 промышленных кластеров в регионе до конца 2024 года. Сейчас их перечень еще формируется, однако, как сообщили в областном минпроме, создание отдельного металлургического кластера не планируется.
«Ломозаготовительные организации, при наличии кооперационных связей с производителями конечной продукции машиностроения, могут быть включены в соответствующие промышленные кластеры, такие как промышленный кластер машин и нефтегазохимического оборудования, промышленный кластер железнодорожного машиностроения и другие», — пояснила пресс-секретарь ведомства Анна Мушкачева.
Человеческий фактор
Эксперты подчеркивают, что больше половины всего объема металлических отходов скапливается у населения. И если у компаний есть обязанности по утилизации, то физлица не спешат сдавать лом на переработку. Одна из причин — налоги. Их придется заплатить, если сумма, вырученная за металл, превысит 250 тысяч рублей. Игроки рынка считают, что нужно отменить НДФЛ на сдачу лома, а в Торгово-промышленной палате предлагают возобновить программу утилизации автомобилей.
«Мы предлагаем сумму за сданный автомобиль увеличить до 150-250 тысяч рублей, было 50 тысяч рублей. Если это электроавтомобиль, то увеличить до 350 тысяч. Предусмотреть, чтобы утилизационный сбор шел конкретно на развитие инфраструктуры переработки вторичных отходов», — подчеркнул вице-президент ТПП России Максим Фатеев.
Еще один инструмент увеличения сбора металла и вторсырья от населения — проект экотакси. Как рассказал генеральный директор ООО «Мои платежи» Дмитрий Иванов, сервис экотакси «Убери» работает в 16 городах России, в том числе и Омске, и помогает вывозить металлолом, бытовую технику и вторсырье на ломозаготовительные площадки. Таким образом, население может легко избавится от крупногабаритных отходов, а ломозаготовители — получить поток дешевого сырья.
По оценкам экспертов, совокупный металлофонд бытовой техники и автомобилей в России на сегодняшний день составляет 170 млн тонн. И чем больше лома будут сдавать люди, тем меньше руды придется добывать.