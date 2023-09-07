Хоценко встретился с омичкой, которая участвовала в «Разговорах о важном» с Путиным

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Алина Новоселова — ученица 11 класса Шипуновской СОШ Крутинского района. Недавно она вернулась из Москвы, где участвовала в открытом уроке «Разговор о важном», который для школьников со всей страны провёл Президент России.
В мероприятии приняли участие 30 учеников, сумевших достичь высоких результатов в учебе, олимпиадах и конкурсах, среди них была и Алина.
Ученица Шипуновской СОШ — активная участница районных и региональных конкурсов, является лидером школьного самоуправления, победителем районного конкурса «Ученик года — 2023». Дважды она становилась победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
На встрече с Владимиром Путиным Алина предложила создать в каждой школе мастерские с современным оборудованием. Девушка отметила, что занятия в таких условиях подготовят учеников к самостоятельной взрослой жизни. Президент поддержал эту идею.
Сегодня Виталий Хоценко лично встретился со школьницей и её родителями и поблагодарил их за патриотические инициативы.
«Знаю, что вы шьёте изделия не только для себя и своей семьи, но и амуницию для наших бойцов — участников СВО. Вы такая юная, но уже вносите свой вклад в большую победу нашей страны. Желаю достичь вам больших успехов в вашем любимом деле», — обратился к девушке глава региона.