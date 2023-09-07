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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Хоценко встретился с омичкой, которая участвовала в «Разговорах о важном» с Путиным

Хоценко встретился с омичкой, которая участвовала в «Разговорах о важном» с Путиным

7 сентября 2023, 11:25
Фото: Правительство Омской области
На торжественной встрече от имени правительства Омской области школьнице вручили благодарственное письмо, а также сделали подарок — оверлочную машину.

Алина Новоселова — ученица 11 класса Шипуновской СОШ Крутинского района. Недавно она вернулась из Москвы, где участвовала в открытом уроке «Разговор о важном», который для школьников со всей страны провёл Президент России.

В мероприятии приняли участие 30 учеников, сумевших достичь высоких результатов в учебе, олимпиадах и конкурсах, среди них была и Алина.

Ученица Шипуновской СОШ — активная участница районных и региональных конкурсов, является лидером школьного самоуправления, победителем районного конкурса «Ученик года — 2023». Дважды она становилась победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

На встрече с Владимиром Путиным Алина предложила создать в каждой школе мастерские с современным оборудованием. Девушка отметила, что занятия в таких условиях подготовят учеников к самостоятельной взрослой жизни. Президент поддержал эту идею.

Сегодня Виталий Хоценко лично встретился со школьницей и её родителями и поблагодарил их за патриотические инициативы.

«Знаю, что вы шьёте изделия не только для себя и своей семьи, но и амуницию для наших бойцов — участников СВО. Вы такая юная, но уже вносите свой вклад в большую победу нашей страны. Желаю достичь вам больших успехов в вашем любимом деле», — обратился к девушке глава региона.
Фото: Правительство Омской области
Школьница из Омска приняла участие в «Разговорах о важном» с Владимиром Путиным
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Врио губернатора Омской области#Новости#Встреча с губернатором#Школьница#Разговоры о важном#Врио губернатора#Анастасия Баянова
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