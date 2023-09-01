Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Школьница из Омска приняла участие в «Разговорах о важном» с Владимиром Путиным

Школьница из Омска приняла участие в «Разговорах о важном» с Владимиром Путиным

1 сентября 2023, 13:56
Фото: smotrim.ru
В День знаний президент России пообщался с талантливыми школьниками со всей страны.

В «Разговорах о важном» с президентом приняли участие 30 школьников, преуспевших в какой-либо области, в том числе ученики из Луганской и Донецкой народных республик.

Во время разговора Владимир Путин затронул роль семейных ценностей в жизни человека, рассказал о важности образования и саморазвития, а также о поиске своего призвания.

В мероприятии приняла участие ученица МБОУ «Шипуновской СОШ» Омской области Алина Новоселова. Алина — победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2022 и 2023 годах, финалистка областного слета «Талантливая молодежь — наше будущее» и швея 2 разряда.

«Большой талант требует большого трудолюбия. Для меня очень важна тема трудового воспитания. В моей школе к трудовому воспитанию относятся как к традиции. Мне кажется, это развивает внутренний стержень человека, ответственность и пунктуальность, готовит школьника к самостоятельной взрослой жизни» — поделилась Алина.

Ученица предложила создать в каждой школе мастерские с современным оборудованием: швейными машинками, станками, где дети смогли бы развиваться в том, что им интересно. Владимир Путин поддержал эту идею.

«Подобные навыки важны, в том числе, для ранней профориентации. Однако даже если это не сыграет роль в выборе дальнейшей профессии, это дисциплинирует. Человеку очень важно осознавать, что он умеет делать собственными руками», — добавил Президент.
Фото: Скриншот с сайта smotrim.ru
Президент России исполнил мечту школьницы из Новгородской области
Узнать подробнее
#Образование#Омск#Школа#Владимир Путин#Россия#Новости#Школьница#Разговоры о важном#Анастасия Баянова#Урок с Президентом#Выдающиеся ученики
Подпишитесь
Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
Сегодня, 08:13
Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
31 августа, 11:00
20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Сегодня, 10:10
Смотри в оба. На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение
Сегодня, 05:48
Обошел воронежцев. Участок в Ленинском округе Омска получил предприниматель Баер
Сегодня, 11:32
Синоптики рассказали, насколько омская погода в сентябре будет отличаться от нормы
Сегодня, 12:57