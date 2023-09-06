Конфликт двух «Мерседесов». Омич устроил стрельбу на набережной в Санкт-Петербурге

Выяснилось, что мужчина ехал на своем автомобиле Mercedes-Benz E 200 D. В пути у него произошел конфликт с другим водителем, 39-летним петербуржцем, находившимся за рулем Mercedes-Benz ML 300. В результате омич достал газовое оружие и выстрелил в воздух, а также стал угрожать своем оппоненту расправой.