Конфликт двух «Мерседесов». Омич устроил стрельбу на набережной в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В понедельник, 4 сентября, 33-летний житель Омской области утроил стрельбу из газового пистолета на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе полиции северной столицы.
Выяснилось, что мужчина ехал на своем автомобиле Mercedes-Benz E 200 D. В пути у него произошел конфликт с другим водителем, 39-летним петербуржцем, находившимся за рулем Mercedes-Benz ML 300. В результате омич достал газовое оружие и выстрелил в воздух, а также стал угрожать своем оппоненту расправой.
С места происшествия водитель из Омска скрылся, однако был задержан на Кондратьевском проспекте.
На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее он уже был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия.