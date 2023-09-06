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Конфликт двух «Мерседесов». Омич устроил стрельбу на набережной в Санкт-Петербурге

6 сентября 2023, 09:15
Фото: Город55
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Житель Омской области устроил стрельбу на набережной в Санкт-Петербурге

На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В понедельник, 4 сентября, 33-летний житель Омской области утроил стрельбу из газового пистолета на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе полиции северной столицы.

Выяснилось, что мужчина ехал на своем автомобиле Mercedes-Benz E 200 D. В пути у него произошел конфликт с другим водителем, 39-летним петербуржцем, находившимся за рулем Mercedes-Benz ML 300. В результате омич достал газовое оружие и выстрелил в воздух, а также стал угрожать своем оппоненту расправой.

С места происшествия водитель из Омска скрылся, однако был задержан на Кондратьевском проспекте.

Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее он уже был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия.

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Видео: Город55
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