Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

иллюстрация

Чужое взять — свое потерять. На судимую омичку вновь завели дело после находки

3 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
иллюстрация

Судимая омичка нашла чужую банковскую карту и потратила деньги

Женщину судили за кражу и хранение наркотиков.

В полицию обратилась 28-летняя жительница Советского округа. Заявила о краже денег с банковской карты. Подробности истории пояснили правоохранители.

Девушка гуляла с собакой по проспекту Мира. Там обронила карту. Позже на телефон стали поступать сообщения о списании. Сумма — 1 800 рублей.

Выяснилось, покупки были совершены в магазинах Левого берега. Там опросили продавцов. Личность подозреваемой установили — 38-летняя местная жительница. Ранее была судима за кражу и хранение наркотиков.

Задержанная призналась: нашла карту на улице и пошла в магазин. Возбуждено уголовное дело.

«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Полиция#Омск#Уголовное дело#Новости
Подпишитесь
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
Сегодня, 09:51
Срочно. Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня
Сегодня, 06:14
«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища
Сегодня, 11:04
Молодые, среднего роста, с тату. На Левобережье Омска начали пропадать мужчины
Сегодня, 10:49
«Пока театр не превратился в цирк». В Омске не довольны капремонтом школы за 80 млн
Сегодня, 05:50
Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции
Сегодня, 08:28