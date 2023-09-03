Чужое взять — свое потерять. На судимую омичку вновь завели дело после находки

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В полицию обратилась 28-летняя жительница Советского округа. Заявила о краже денег с банковской карты. Подробности истории пояснили правоохранители.
Девушка гуляла с собакой по проспекту Мира. Там обронила карту. Позже на телефон стали поступать сообщения о списании. Сумма — 1 800 рублей.
Выяснилось, покупки были совершены в магазинах Левого берега. Там опросили продавцов. Личность подозреваемой установили — 38-летняя местная жительница. Ранее была судима за кражу и хранение наркотиков.
Задержанная призналась: нашла карту на улице и пошла в магазин. Возбуждено уголовное дело.