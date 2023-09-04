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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

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Грозит до 10 лет колонии. Омича задержали с бутылкой гашишного масла

4 сентября 2023, 06:09
Фото: 1MI
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На омском вокзале задержали мужчину с крупной партией гашишного масла

Опасное зелье подозреваемый перевозил в емкости из-под холодного чая.

На железнодорожном вокзале Омска задержали 32-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России.

В сумке у омича обнаружили бутылку с подозрительной жидкостью. Как пояснили эксперты, в емкости находилось гашишное масло весом более 130 граммов.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере». Мужчине может грозить до 10 лет колонии.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске задержали женщину, подозреваемую в распространении героина. У нее нашли 161 сверток с порошком.

В Омске гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу опасный наркотик
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#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Наркотик#Вокзал#Евгений Игишев
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