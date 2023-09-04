Грозит до 10 лет колонии. Омича задержали с бутылкой гашишного масла

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
На железнодорожном вокзале Омска задержали 32-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России.
В сумке у омича обнаружили бутылку с подозрительной жидкостью. Как пояснили эксперты, в емкости находилось гашишное масло весом более 130 граммов.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере». Мужчине может грозить до 10 лет колонии.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске задержали женщину, подозреваемую в распространении героина. У нее нашли 161 сверток с порошком.