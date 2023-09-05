От удара иномарка перевернулась на трамвайные рельсы. В Омске столкнулись два авто

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Published Сегодня, 09:39
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Сегодня, 5 сентября, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-й Транспортной столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин перевернулась на трамвайных путях. Фото и видео с места происшествия появилось в паблике «Инцидент Омск».
В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали подробности ДТП.
«Столкнулись „Волга“ и Volkswagen Polo. После столкновения Polo опрокинулось. За медицинской помощью обратился водитель Volkswagen, молодой человек 2002 года рождения, и пассажирка „Волги“ 1988 года рождения», — сообщили в ГИБДД.
В настоящее время в Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. Назначено административное расследование.