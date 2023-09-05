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Иллюстрация

От удара иномарка перевернулась на трамвайные рельсы. В Омске столкнулись два авто

5 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске иномарка перевернулась на трамвайные рельсы из-за ДТП

Два человека обратились за медицинской помощью.

Сегодня, 5 сентября, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-й Транспортной столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин перевернулась на трамвайных путях. Фото и видео с места происшествия появилось в паблике «Инцидент Омск».

Движение трамваев на участке было временно остановленоДвижение трамваев на участке было временно остановлено
Движение трамваев на участке было временно остановлено
Фото: Инцидент Омск

В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали подробности ДТП.

«Столкнулись „Волга“ и Volkswagen Polo. После столкновения Polo опрокинулось. За медицинской помощью обратился водитель Volkswagen, молодой человек 2002 года рождения, и пассажирка „Волги“ 1988 года рождения», — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время в Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. Назначено административное расследование.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#ГИБДД#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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