От удара иномарка перевернулась на трамвайные рельсы. В Омске столкнулись два авто

Сегодня, 5 сентября, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-й Транспортной столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин перевернулась на трамвайных путях. Фото и видео с места происшествия появилось в паблике «Инцидент Омск».