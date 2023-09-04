В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области

Также жители Омской области активно уезжали в последние годы из Тарского (- 1 904 человека), Черлакского (- 1 826 человек) и Крутинского (- 1 774 человека) районов. При этом по динамике оттока можно проследить, что в 2022 году сельчане региона не так часто решались на переезд в сравнении с предыдущими годами.