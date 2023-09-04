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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

иллюстрация

В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области

4 сентября 2023, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация

Названы самые вымирающие деревни Омской области за последние шесть лет

В 2022 году отток населения был, но не такой значительный, как в другие годы.

Стало известно, сколько человек отказались от проживания в муниципальных районах Омской области. Соответствующие данные указаны в стратегии развития пожарной охраны и обеспечения пожарной безопасности на территории Омской области до 2030 года.

В министерстве региональной безопасности представили анализ миграционной убыли за последние шесть лет, с 2016 по 2022 годы. В список внесли сельские поселения, где численность населения уменьшилась на 20%.

Самым «вымирающим» районом в Омской области стал Усть-Ишимский, где отток населения составил 13,19%. Сельчане активно уезжают из Кайсинского и Кайлинского поселения, где показатель по убыли за последние шесть лет составил 31% и 29% соответственно.

Также значительно уменьшилось число проживающих в Называевском районе, где численность сократилась на 2 520 человек. Убыль в процентном соотношении составила 11,72%. Самыми непривлекательными оказались Кисляковское, Князевское и Утинское поселения.

В тройку лидеров по миграционной убыли вошел Муромцевский район (-10,41%). С 2016 года отсюда уехали 2 300 сельчан. Люди не хотят жить в Карбызинском и Курганском поселении.

Также жители Омской области активно уезжали в последние годы из Тарского (- 1 904 человека), Черлакского (- 1 826 человек) и Крутинского (- 1 774 человека) районов. При этом по динамике оттока можно проследить, что в 2022 году сельчане региона не так часто решались на переезд в сравнении с предыдущими годами.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Население#Численность населения#Алина Ясинская
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