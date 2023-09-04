В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Стало известно, сколько человек отказались от проживания в муниципальных районах Омской области. Соответствующие данные указаны в стратегии развития пожарной охраны и обеспечения пожарной безопасности на территории Омской области до 2030 года.
В министерстве региональной безопасности представили анализ миграционной убыли за последние шесть лет, с 2016 по 2022 годы. В список внесли сельские поселения, где численность населения уменьшилась на 20%.
Самым «вымирающим» районом в Омской области стал Усть-Ишимский, где отток населения составил 13,19%. Сельчане активно уезжают из Кайсинского и Кайлинского поселения, где показатель по убыли за последние шесть лет составил 31% и 29% соответственно.
Также значительно уменьшилось число проживающих в Называевском районе, где численность сократилась на 2 520 человек. Убыль в процентном соотношении составила 11,72%. Самыми непривлекательными оказались Кисляковское, Князевское и Утинское поселения.
В тройку лидеров по миграционной убыли вошел Муромцевский район (-10,41%). С 2016 года отсюда уехали 2 300 сельчан. Люди не хотят жить в Карбызинском и Курганском поселении.
Также жители Омской области активно уезжали в последние годы из Тарского (- 1 904 человека), Черлакского (- 1 826 человек) и Крутинского (- 1 774 человека) районов. При этом по динамике оттока можно проследить, что в 2022 году сельчане региона не так часто решались на переезд в сравнении с предыдущими годами.