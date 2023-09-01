Партия «Единая Россия» подарила юным омичам школьные наборы перед 1 сентября

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Представители регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Она стартовала в июле, с этого времени к ней мог присоединиться каждый.
Дети из многодетных, малообеспеченных семей, ребята с инвалидностью получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Вручение наборов организовали в штабе общественной поддержки партии и в здании регионального исполнительного комитета партии. Каждую неделю с момента старта акции «Единая Россия» вручала школьникам подарки.
Передавали ребятам наборы и поздравляли с наступающим Днем знаний депутаты Госдумы Оксана Фадина и Игорь Антропенко, сенатор от Омской области, Герой России Дмитрий Перминов, депутаты Заксобрания и Омского городского совета, а также представители «Женского движения Единой России».
«У меня есть группа в мессенджере, где мы общаемся с подругами. Вот они туда сбросили информацию о том, что проводится такая акция. Мы подали заявку, и сегодня депутат вручил моим детям школьные наборы. Нам очень приятно», — рассказала мама двух школьников Светлана Маркс.
Депутат Омского городского Совета Юрий Иванищев рассказал, что в наборах имеются тетради, наборы для творчества и другие канцелярские принадлежности. В преддверии 1 сентября свои рюкзаки с подарками получили дети из подшефного Омской области города Стаханов. Гуманитарный груз отправили при помощи областного правительства, партии «Единая Россия», депутатов, предприятий, национальных объединений, добровольцев и всех неравнодушных омичей.
Дети Стаханова получили больше 300 ранцев с школьными принадлежностями. Их вручили в торжественной обстановке мэр Стаханова Сергей Жевлаков и депутат Законодательного Собрания Омской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Павел Коренной.