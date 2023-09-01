Партия «Единая Россия» подарила юным омичам школьные наборы перед 1 сентября

Депутат Омского городского Совета Юрий Иванищев рассказал, что в наборах имеются тетради, наборы для творчества и другие канцелярские принадлежности. В преддверии 1 сентября свои рюкзаки с подарками получили дети из подшефного Омской области города Стаханов. Гуманитарный груз отправили при помощи областного правительства, партии «Единая Россия», депутатов, предприятий, национальных объединений, добровольцев и всех неравнодушных омичей.