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Партия «Единая Россия» подарила юным омичам школьные наборы перед 1 сентября

Партия «Единая Россия» подарила юным омичам школьные наборы перед 1 сентября

1 сентября 2023, 05:02
Фото: "Единая Россия"
Вручались подарки также и накануне Дня знаний.

Представители регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». Она стартовала в июле, с этого времени к ней мог присоединиться каждый.

Дети из многодетных, малообеспеченных семей, ребята с инвалидностью получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Вручение наборов организовали в штабе общественной поддержки партии и в здании регионального исполнительного комитета партии. Каждую неделю с момента старта акции «Единая Россия» вручала школьникам подарки.

Передавали ребятам наборы и поздравляли с наступающим Днем знаний депутаты Госдумы Оксана Фадина и Игорь Антропенко, сенатор от Омской области, Герой России Дмитрий Перминов, депутаты Заксобрания и Омского городского совета, а также представители «Женского движения Единой России».

«У меня есть группа в мессенджере, где мы общаемся с подругами. Вот они туда сбросили информацию о том, что проводится такая акция. Мы подали заявку, и сегодня депутат вручил моим детям школьные наборы. Нам очень приятно», — рассказала мама двух школьников Светлана Маркс.

Депутат Омского городского Совета Юрий Иванищев рассказал, что в наборах имеются тетради, наборы для творчества и другие канцелярские принадлежности. В преддверии 1 сентября свои рюкзаки с подарками получили дети из подшефного Омской области города Стаханов. Гуманитарный груз отправили при помощи областного правительства, партии «Единая Россия», депутатов, предприятий, национальных объединений, добровольцев и всех неравнодушных омичей.

Дети Стаханова получили больше 300 ранцев с школьными принадлежностями. Их вручили в торжественной обстановке мэр Стаханова Сергей Жевлаков и депутат Законодательного Собрания Омской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Павел Коренной.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Единая Россия#Новости#Алина Ясинская
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