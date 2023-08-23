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Омские активисты отправили с «Единой Россией» новую партию гумпомощи на Донбасс

Омские активисты отправили с «Единой Россией» новую партию гумпомощи на Донбасс

23 августа 2023, 06:20
Фото: "Единая Россия"
Первоклассники Стаханова пойдут в школу в принадлежностями, собранными неравнодушными омичами.

В зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Общими усилиями омичи, правительство Омской области, предприятия и различные общественные объединения отправляют необходимое для бойцов и жителей подшефного города Стаханов.

Были отправлены квадроциклы, прицепы и спецтехника, которую просили мужчины на передовой. Кроме того, в преддверии нового учебного года активисты собрали наборы для первоклассников, чтобы стахановские ребята отправились в школу со всеми принадлежностями.

В грузе также продукты, маскировочные сети, малые архитектурные формы. Кроме того, российским бойцам отправили прицепы для квадроциклов, с помощью которых можно будет эвакуировать раненных с поля бой в полный рост.

Фото: "Единая Россия"
«Это уникальная разработка омского предприятия, которая спасает жизни наших парней. С ними налажена постоянная обратная связь. Общаемся, обсуждаем, чем еще можем помочь. Каждый груз сопровождаем. Доставку конкретно этого груза будет курировать представитель нашей партии», — сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Закособрании Омской области Александр Артемов.

В общей сложности из региона с помощью «Единой России» на Донбасс отправили больше 50 большегрузов с техникой и вещами для бойцов, а также гуманитарной помощью.

Порядка 60% всей гумпомощи для Донбасса собрали реготделения “Единой России”
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#Общество#Омская область#Единая Россия#Новости#Донбасс#Гуманитарная помощь#Стаханов#Алина Ясинская
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