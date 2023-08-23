Омские активисты отправили с «Единой Россией» новую партию гумпомощи на Донбасс

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Общими усилиями омичи, правительство Омской области, предприятия и различные общественные объединения отправляют необходимое для бойцов и жителей подшефного города Стаханов.
Были отправлены квадроциклы, прицепы и спецтехника, которую просили мужчины на передовой. Кроме того, в преддверии нового учебного года активисты собрали наборы для первоклассников, чтобы стахановские ребята отправились в школу со всеми принадлежностями.
В грузе также продукты, маскировочные сети, малые архитектурные формы. Кроме того, российским бойцам отправили прицепы для квадроциклов, с помощью которых можно будет эвакуировать раненных с поля бой в полный рост.
«Это уникальная разработка омского предприятия, которая спасает жизни наших парней. С ними налажена постоянная обратная связь. Общаемся, обсуждаем, чем еще можем помочь. Каждый груз сопровождаем. Доставку конкретно этого груза будет курировать представитель нашей партии», — сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Закособрании Омской области Александр Артемов.
В общей сложности из региона с помощью «Единой России» на Донбасс отправили больше 50 большегрузов с техникой и вещами для бойцов, а также гуманитарной помощью.