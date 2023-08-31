В Новокарасукском поселении Омской области заработал новый ФАП

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:48
В Крутинском муниципальном районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он заработал в Новокарасукском поселении. В торжественном мероприятии вместе с местными жителями поучаствовали глава района Василий Киселев и главврач Крутинской районной больницы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Науменко.
«Когда появляется что-то новое, это признак жизни и развития, вот и в нашем родном селе Новокарасук появился новый ФАП. Это очень важный объект для жителей», — отметил глава Новокарасукского сельского поселения Александр Иванов.
В этом ФАПе оказывают первичную и неотложную помощь. В министерстве здравоохранения Омской области рассказали, что тут есть дефибриллятор, электрокардиограф, глюкометр и тонометр для измерения внутриглазного давления. В общей сложности сюда обращаются больше 800 человек.
До конца 2023 года по народной программе партии «Единая Россия» и нацпроекту «Здравоохранение» в регионе откроют 48 фельдшерско-акушерских пунктов.