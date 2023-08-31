В Новокарасукском поселении Омской области заработал новый ФАП

В этом ФАПе оказывают первичную и неотложную помощь. В министерстве здравоохранения Омской области рассказали, что тут есть дефибриллятор, электрокардиограф, глюкометр и тонометр для измерения внутриглазного давления. В общей сложности сюда обращаются больше 800 человек.