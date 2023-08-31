Объяснят причины СВО. С 1 сентября омские школьники будут учить историю по-новому

В новом учебнике есть раздел, посвященный специальной военной операции. Школьникам будут разъяснять причины начала СВО, как регионы входили в состав России, а также о современном развитии страны. Как сообщили в министерстве образования Омской области, в один из параграфов внесли информацию о первом участнике СВО, Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове, который служил в десантно-штурмовом полку.