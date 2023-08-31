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иллюстрация

Объяснят причины СВО. С 1 сентября омские школьники будут учить историю по-новому

31 августа 2023, 11:17
Фото: Город55
иллюстрация

С 1 сентября омские школьники будут учить историю по новому учебнику

Пока что единые учебники по этому предмету подготовлены только для старшеклассников.

В России с 1 сентября 2023 года ученики 10-11 классов будут изучать историю по новым учебникам. К началу 2024/2025 учебного года книги по этому предмету будут подготовлены также для учащихся 5-9 классов.

Единый учебник по истории для старшеклассников прошел экспертизу, апробацию на федеральных и региональных площадках. В его создании участвовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на презентации учебника заявил, что в российском Правительстве приступили к построению единой суверенной системы образования. По его словам, до конца 2025 года в России планируют создать государственные учебники по всем школьным предметам.

Что будет в новом учебнике истории

Новый учебник состоит из четырех томов:

  1. «История России. 1914–1945 годы» (10 класс);
  2. «Всеобщая история. 1914–1945 годы» (10 класс);
  3. «История России. 1945 год — начало XXI века» (11 класс);
  4. «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» (11 класс).

Почти треть тома по всеобщей истории рассказывает о развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Один из создателей учебника Чубарьян рассказал, что отдельное внимание авторы посвятили вкладу России в мировую историю.

В новом учебнике есть раздел, посвященный специальной военной операции. Школьникам будут разъяснять причины начала СВО, как регионы входили в состав России, а также о современном развитии страны. Как сообщили в министерстве образования Омской области, в один из параграфов внесли информацию о первом участнике СВО, Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове, который служил в десантно-штурмовом полку.

Зампредседателя правительства, министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что на сегодняшний день новые учебники доставлены в 44 городских школы, 31 учреждение среднего профессионального образования, четыре государственных и шесть частных образовательных организаций. До конца сентября в школы региона поступят все четыре тома.

Также новые учебники по истории в скором времени отправят в подшефный Омской области город Стаханов в ЛНР.

Единый учебник по истории Омской области

Этим летом министр образования Иван Кротт, представители ОмГПУ, ОмГУ, Института развития образования провели первое рабочее совещание по созданию единого учебника по региональной истории.

«Исторические события, явления и процессы региональной истории должны быть интегрированы в основной курс отечественной истории. В регионе накоплен богатый опыт научно-методического сопровождения преподавания региональной истории. Нам нужно создать единый признанный учебник и учебно-методический комплекс», — подчеркнул Кротт.

Министр считает, что в последние годы изучение региональной истории вытеснено в область внеучебной деятельности. Пока что школьники касаются тем Омского Прииртышья в рамках проектов. Проректор по учебной работе ОмГПУ Елена Черненко выразила надежду, что с новым учебником у современных детей будет формироваться региональная идентичность, что является важной частью самоопределения личности.

На совещании была сформирована рабочая группа, которая будет создавать учебно-методический комплекс по региональной истории. В нее вошли специалисты ОмГПУ, ОмГУ, Института развития образования, преподаватели истории, представители местных музеев, регионального исторического архива, сотрудники научной библиотеки им. А. С. Пушкина, а также эксперты исторического парка «Россия — моя история».

В Омске анонсировали создание единого учебника по региональной истории
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#Касается каждого#Образование#Омск#Омская область#Школа#Новости#История#Иван Кротт#Алина Ясинская
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