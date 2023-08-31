Объяснят причины СВО. С 1 сентября омские школьники будут учить историю по-новому

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В России с 1 сентября 2023 года ученики 10-11 классов будут изучать историю по новым учебникам. К началу 2024/2025 учебного года книги по этому предмету будут подготовлены также для учащихся 5-9 классов.
Единый учебник по истории для старшеклассников прошел экспертизу, апробацию на федеральных и региональных площадках. В его создании участвовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на презентации учебника заявил, что в российском Правительстве приступили к построению единой суверенной системы образования. По его словам, до конца 2025 года в России планируют создать государственные учебники по всем школьным предметам.
Новый учебник состоит из четырех томов:
Почти треть тома по всеобщей истории рассказывает о развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Один из создателей учебника Чубарьян рассказал, что отдельное внимание авторы посвятили вкладу России в мировую историю.
В новом учебнике есть раздел, посвященный специальной военной операции. Школьникам будут разъяснять причины начала СВО, как регионы входили в состав России, а также о современном развитии страны. Как сообщили в министерстве образования Омской области, в один из параграфов внесли информацию о первом участнике СВО, Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове, который служил в десантно-штурмовом полку.
Зампредседателя правительства, министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что на сегодняшний день новые учебники доставлены в 44 городских школы, 31 учреждение среднего профессионального образования, четыре государственных и шесть частных образовательных организаций. До конца сентября в школы региона поступят все четыре тома.
Также новые учебники по истории в скором времени отправят в подшефный Омской области город Стаханов в ЛНР.
Этим летом министр образования Иван Кротт, представители ОмГПУ, ОмГУ, Института развития образования провели первое рабочее совещание по созданию единого учебника по региональной истории.
«Исторические события, явления и процессы региональной истории должны быть интегрированы в основной курс отечественной истории. В регионе накоплен богатый опыт научно-методического сопровождения преподавания региональной истории. Нам нужно создать единый признанный учебник и учебно-методический комплекс», — подчеркнул Кротт.
Министр считает, что в последние годы изучение региональной истории вытеснено в область внеучебной деятельности. Пока что школьники касаются тем Омского Прииртышья в рамках проектов. Проректор по учебной работе ОмГПУ Елена Черненко выразила надежду, что с новым учебником у современных детей будет формироваться региональная идентичность, что является важной частью самоопределения личности.
На совещании была сформирована рабочая группа, которая будет создавать учебно-методический комплекс по региональной истории. В нее вошли специалисты ОмГПУ, ОмГУ, Института развития образования, преподаватели истории, представители местных музеев, регионального исторического архива, сотрудники научной библиотеки им. А. С. Пушкина, а также эксперты исторического парка «Россия — моя история».