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В Омске анонсировали создание единого учебника по региональной истории

20 июля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Представители университетов вместе с министром образования и председателем Омского отделения Российского исторического общества Иваном Кроттом обсудили преподавание истории родного края в школах.

На первом совещании была сформирована рабочая группа по созданию учебника по региональной истории. В нее вошли представители вузов, учреждений культуры и дополнительного образования.

В пресс-службе ОмГПУ сообщают, что новый учебник будет создаваться в содружестве Омских университетов, Института развития образования, сообщества учителей истории, экспертов омских музеев, Исторического архива региона, библиотеки им. А. С. Пушкина, исторического парка «Россия — моя история».

«Исторические события, явления и процессы региональной истории должны быть интегрированы в основной курс отечественной истории. В регионе накоплен богатый опыт научно-методического сопровождения преподавания региональной истории. Нам нужно создать единый признанный учебник и учебно-методический комплекс», — подчеркнул Иван Кротт.

Первое совещание рабочей группы пройдет уже в конце августа.

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#Анастасия Баянова#Омск#Школа#История#История города#История Омска#Исторический парк «Россия — моя история»#Омская область
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