В Омске анонсировали создание единого учебника по региональной истории

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На первом совещании была сформирована рабочая группа по созданию учебника по региональной истории. В нее вошли представители вузов, учреждений культуры и дополнительного образования.
В пресс-службе ОмГПУ сообщают, что новый учебник будет создаваться в содружестве Омских университетов, Института развития образования, сообщества учителей истории, экспертов омских музеев, Исторического архива региона, библиотеки им. А. С. Пушкина, исторического парка «Россия — моя история».
«Исторические события, явления и процессы региональной истории должны быть интегрированы в основной курс отечественной истории. В регионе накоплен богатый опыт научно-методического сопровождения преподавания региональной истории. Нам нужно создать единый признанный учебник и учебно-методический комплекс», — подчеркнул Иван Кротт.
Первое совещание рабочей группы пройдет уже в конце августа.