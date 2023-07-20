В Омске анонсировали создание единого учебника по региональной истории

В пресс-службе ОмГПУ сообщают, что новый учебник будет создаваться в содружестве Омских университетов, Института развития образования, сообщества учителей истории, экспертов омских музеев, Исторического архива региона, библиотеки им. А. С. Пушкина, исторического парка «Россия — моя история».