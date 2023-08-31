Альберт Риера рассказал, почему в Омске закрылась его футбольная академия

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Последний раз у знаменитого испанца интервью брали 3 года назад. За это время многое изменилось — Риера стал тренером, переехал из Турции в Словению, где с местной командой выиграл Кубок и чемпионат страны.
Но что же случилось с Академией Альберта Риеры в Омске? На этот вопрос тренер ответил в интервью «Sport24».
«Академия отлично работала целых два года, пока я сам находился в Омске. Но потом, когда стал тренировать, пришлось уехать оттуда. У меня были помощники, которым я перед отъездом показал, как и что надо делать. Но, увы, так не работает», — поделился испанец.
Риера отметил, что юные футболисты хотели, чтобы именно он организовывал тренировки и находился вместе с ними. Однако у него такой возможности не было, именно из-за этого все постепенно начало угасать.