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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

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Альберт Риера рассказал, почему в Омске закрылась его футбольная академия

31 августа 2023, 13:55
Фото: 1MI
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В недавнем интервью испанский тренер поделился не только историей своей спортивной карьеры, но и информацией о судьбе омской академии.

Последний раз у знаменитого испанца интервью брали 3 года назад. За это время многое изменилось — Риера стал тренером, переехал из Турции в Словению, где с местной командой выиграл Кубок и чемпионат страны.

Но что же случилось с Академией Альберта Риеры в Омске? На этот вопрос тренер ответил в интервью «Sport24».

«Академия отлично работала целых два года, пока я сам находился в Омске. Но потом, когда стал тренировать, пришлось уехать оттуда. У меня были помощники, которым я перед отъездом показал, как и что надо делать. Но, увы, так не работает», — поделился испанец.

Риера отметил, что юные футболисты хотели, чтобы именно он организовывал тренировки и находился вместе с ними. Однако у него такой возможности не было, именно из-за этого все постепенно начало угасать.

Омский испанец Риера: «Сейчас в городе дороги неплохие. Вот в 2001 году было иначе»
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#Спорт#Футбол#Омск#Новости#Тренер#Тренировка#Анастасия Баянова#Академия футбола
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