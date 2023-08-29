В омском «Центре социальной поддержки населения» сменилось руководство

Отметим, что Воронцевич уже выполняла обязанности главы ЦСПН в 2015 году в течение почти 2 месяцев. Как раз ее преемником и стала Дзюба в качестве постоянного директора. С 2008 года Воронцевич была директором еще одного казенного учреждения — «Городского центра социальных программ», присоединенного к ЦСПН в 2014 году.