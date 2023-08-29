Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

иллюстрация

В омском «Центре социальной поддержки населения» сменилось руководство

29 августа 2023, 08:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Правом действовать без доверенности теперь обладает замдиректора Татьяна Воронцевич.

В казенном учреждении города Омска «Центр социальной поддержки населения» вчера, 28 августа, произошли кадровые перемены. Елена Дзюба, оставила пост директора, а ее заместитель Татьяна Воронцевич получила право действовать без доверенности. При этом исполняющей обязанности директора последняя не стала.

Отметим, что Воронцевич уже выполняла обязанности главы ЦСПН в 2015 году в течение почти 2 месяцев. Как раз ее преемником и стала Дзюба в качестве постоянного директора. С 2008 года Воронцевич была директором еще одного казенного учреждения — «Городского центра социальных программ», присоединенного к ЦСПН в 2014 году.

Предыдущий держался месяц. В Омске снова сменился глава БУ «Безопасный регион»
Узнать подробнее
#Город#Новости#Николай Эйхвальд#Казенные учреждения#ЦСПН#Татьяна Воронцевич
Подпишитесь
Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров
Сегодня, 06:22
Важно. Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области
Сегодня, 06:17
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Сегодня, 11:14
23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей
Сегодня, 10:12
Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
Сегодня, 03:58
Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ
Сегодня, 11:06