В омском «Центре социальной поддержки населения» сменилось руководство

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В казенном учреждении города Омска «Центр социальной поддержки населения» вчера, 28 августа, произошли кадровые перемены. Елена Дзюба, оставила пост директора, а ее заместитель Татьяна Воронцевич получила право действовать без доверенности. При этом исполняющей обязанности директора последняя не стала.
Отметим, что Воронцевич уже выполняла обязанности главы ЦСПН в 2015 году в течение почти 2 месяцев. Как раз ее преемником и стала Дзюба в качестве постоянного директора. С 2008 года Воронцевич была директором еще одного казенного учреждения — «Городского центра социальных программ», присоединенного к ЦСПН в 2014 году.