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Над омским аэропортом заметили неизвестный беспилотник

1 августа 2023, 04:35
Фото: Город55
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Спецслужбы были проинформированы о появлении БПЛА.

Стало известно, что в прошлое воскресенье, 30 июля, над омским аэропортом был замечен беспилотный летательный аппарат. Его увидели сотрудники аэровокзала, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Беспилотник запустили без разрешения, был нарушен п. п. «а» 172 Федеральных правил использования воздушного пространства. О летающем дроне были оповещены представители ФСБ, ПВО, УМВД. Сигнал «Режим» не объявлялся.

Ранее Город55 писал о задержании омича, который не знал о запрете на запуск беспилотников.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Беспилотник#Бпла#Омский аэропорт
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