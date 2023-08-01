Над омским аэропортом заметили неизвестный беспилотник

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Стало известно, что в прошлое воскресенье, 30 июля, над омским аэропортом был замечен беспилотный летательный аппарат. Его увидели сотрудники аэровокзала, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Беспилотник запустили без разрешения, был нарушен п. п. «а» 172 Федеральных правил использования воздушного пространства. О летающем дроне были оповещены представители ФСБ, ПВО, УМВД. Сигнал «Режим» не объявлялся.
Ранее Город55 писал о задержании омича, который не знал о запрете на запуск беспилотников.