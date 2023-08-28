Хоценко рассказал о запуске воды в обмелевшую реку Оша

Хоценко поручил передать дамбу на баланс минприроды Омской области. В данный момент за состоянием реки следит администрация Крутинского района. Врио губернатора отметил, что о полноводности Оши пока рано говорить. Чтобы остановить ее обмеление, члены правительства планируют привлекать ученых специалистов.