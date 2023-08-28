Хоценко рассказал о запуске воды в обмелевшую реку Оша

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Крутинском районе, на территории деревни Усть-Логатка, восстановили ранее размытые водопропускные трубы на автодороге. Это позволило запустить воду в пересыхающую реку Оша. Об этом врио губернатора Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
«Дамба была завалена, два года вопрос не решался. Река Оша продолжала пересыхать, и воды у людей не было. Поручил организовать переток воды и сделать качественный съезд, чтобы жителям Крутинского района было удобно, реку Ошу могли спасти, и чтобы озеро не пострадало», — сообщил он.
Хоценко поручил передать дамбу на баланс минприроды Омской области. В данный момент за состоянием реки следит администрация Крутинского района. Врио губернатора отметил, что о полноводности Оши пока рано говорить. Чтобы остановить ее обмеление, члены правительства планируют привлекать ученых специалистов.