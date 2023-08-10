Можно перейти вброд. Жители Омской области сообщили об обмелении реки Оша

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Читатели Города55 обратились в редакцию с сообщением об обмелении реки Оша в Знаменском районе. Местные жители сетуют на бездействие районных властей.
«МУП „Крутинский“ и ООО „Крутинский рыбзавод“ установили незаконную дамбу на реке Оша около деревни Усть-Логатка. Река Оша совсем обмелела в Знаменском района, а точнее в селе Семеновка. Жители села могут остаться совсем без реки, так как на данный момент люди могут спокойно переходить с одного берега на другой без лодки», — сообщила местная жительница Ирина Давыдова.
Люди хотят, чтобы их услышали в руководстве области, в частности, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко.
Напомним, в мае нынешнего года прокуратура Крутинского района потребовала снести гидротехническое сооружение. Дамбу насыпали в прошлом году сотрудники МУП «Крутинское», а работы по факту оплатил рыбзавод.