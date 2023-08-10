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Можно перейти вброд. Жители Омской области сообщили об обмелении реки Оша

10 августа 2023, 06:45
Фото: 1MI
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Омичи рассказали об обмелении реки Оша из-за незаконной дамбы

В конце мая прокуратура потребовала снести гидротехническое сооружение.

Читатели Города55 обратились в редакцию с сообщением об обмелении реки Оша в Знаменском районе. Местные жители сетуют на бездействие районных властей.

«МУП „Крутинский“ и ООО „Крутинский рыбзавод“ установили незаконную дамбу на реке Оша около деревни Усть-Логатка. Река Оша совсем обмелела в Знаменском района, а точнее в селе Семеновка. Жители села могут остаться совсем без реки, так как на данный момент люди могут спокойно переходить с одного берега на другой без лодки», — сообщила местная жительница Ирина Давыдова.

Люди хотят, чтобы их услышали в руководстве области, в частности, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко.

Напомним, в мае нынешнего года прокуратура Крутинского района потребовала снести гидротехническое сооружение. Дамбу насыпали в прошлом году сотрудники МУП «Крутинское», а работы по факту оплатил рыбзавод.

Прокуратура потребовала снести дамбу на реке Оша в Омской области
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#Евгений Игишев#ОША#Дамба#Обмеление#Река#Общество#Экология#Омск#Омская область
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