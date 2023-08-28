Аналитики рассказали, сколько омичи в среднем тратят на обед на работе

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В Омске 77% сотрудников обедают полностью за свой счет, лишь 18% работников обедают за счет работодателя. Остальные же 5% — омичи, которые не питаются в рабочее время.
В этом году средняя сумма, которую сотрудник платит за обед на работе — 310 рублей, это на 10 рублей больше, чем в прошлом году. В 2019 же она составляла 250 рублей.
Аналитики отметили, что, чем выше зарплата работника, тем больше его расходы на питание: так, например, сотрудники с зарплатой менее 50 тысяч рублей тратят на обед в среднем 310 рублей, а горожане с доходом более 80 тысяч — 370 рублей.
Также опрос показал, что, что больше всего питающихся за счет работодателя — в Омске (18% опрошенных), Красноярске и Уфе (по 17%). Среди тех, кто питается за свой счет, самые большие расходы на еду у москвичей — в среднем 400 рублей.