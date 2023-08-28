Аналитики рассказали, сколько омичи в среднем тратят на обед на работе

Аналитики отметили, что, чем выше зарплата работника, тем больше его расходы на питание: так, например, сотрудники с зарплатой менее 50 тысяч рублей тратят на обед в среднем 310 рублей, а горожане с доходом более 80 тысяч — 370 рублей.