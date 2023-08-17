Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Иллюстрация

Больше половины омских школ поймали на нарушениях, связанных с питанием

17 августа 2023, 06:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

Роспотребнадзор поставил питание омских школьников на постоянный контроль

За 2022-2023 учебный год ведомство проверило 849 общеобразовательных организаций с лабораторным контролем.

В рамках проверки проводились исследования готовых блюд и продуктов питания, все они также проходили лабораторные исследования на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.

Проверялось калорийность, химический состав, температура готовых блюд и соответствие питания заявленному меню.

Омский Роспотребнадзор сообщает, что количество образовательных учреждений, в которых были выявлены нарушения составляет 614 (72,3%). Количество школ, не имеющих нарушений, на порядок меньше — 235 (27,7%).

За выявленные нарушения было составлено 622 протокола об административном правонарушении. Из них в виде предупреждения — 605, в виде штрафа -17 на общую сумму 143000 рублей.

За прошедший учебный год были проведены проверки операторов питания и поставщиков продуктов в образовательные учреждения. 172 проверки проводились с лабораторным контролем. Из 159 поставщиков, 13 не имеют складских помещений. Отбор проб продуктов них проводился непосредственно в момент поставки продуктов питания в школу.

Проверка показала, что у 88 операторов выявлены нарушения, эта цифра составляет 50,9% от их общего числа. Составлено 102 протокола и вынесено 88 постановлений, из них 74 предупреждения и 14 штрафов на общую сумму 185000 рублей.

Контроль питания в образовательных организациях будет продолжен в следующем учебном году.

Закон для людей. Омских детей-инвалидов обеспечат бесплатным питанием в школах
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Столовая#Питание#Питание школьников#Школьное питание#Образование55#Роспотребнадзор#Контроль#Дети
Подпишитесь
«Проект, как мы любим»: Фадина вступилась за городской сад с плиткой вместо деревьев
Сегодня, 07:53
Пошли в кассацию. В Омске минприроды обвиняют в недостаточном контроле регоператора
Сегодня, 09:43
Омские болельщики — это пушка! Первые впечатления новичка «Авангарда» Мартынова
Сегодня, 05:27
Минус один стадион. На окраине Омска решили снести заброшенный спорткомплекс «Сокол»
Сегодня, 09:43
Омские школы, которые собирались закрывать на ремонт, примут детей 1 сентября
Сегодня, 07:40
Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
Вчера, 06:41