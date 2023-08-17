Больше половины омских школ поймали на нарушениях, связанных с питанием

За прошедший учебный год были проведены проверки операторов питания и поставщиков продуктов в образовательные учреждения. 172 проверки проводились с лабораторным контролем. Из 159 поставщиков, 13 не имеют складских помещений. Отбор проб продуктов них проводился непосредственно в момент поставки продуктов питания в школу.