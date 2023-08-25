Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Инициативные проекты омичей помогут улучшить экологию в регионе

Инициативные проекты омичей помогут улучшить экологию в регионе

25 августа 2023, 06:20
Предложить идеи благоустройства жители Омской области могут в рамках проекта «Решают люди».

Инициативные проекты жителей Омской области помогут улучшить экологию в регионе. Об идее рассказала экоактивист Татьяна Мастерских. Недавно она вернулась из Нижнего Новгорода, где участвовала в финале проекта «Экософия».

«В рамках социальной акции „Решают люди“ омичи могут предложить немало проектов. Я сейчас имею в виду не только озеленение парков, скверов и других зон отдыха, хотя это, безусловно, важно! Деревья, как и люди, тоже стареют. И зеленый фонд необходимо обновлять. Но надо смотреть шире!» — уверена Татьяна Мастерских. — «Можно создать, например, экотропу. Или установить контейнеры для раздельного сбора мусора».

Идея состоит в том, что омичи могут создавать проекты благоустройства и реализовывать их с помощью грантов и субсидий. Благодаря взаимодействию местных жителей, предпринимателей и властей в городе могут появиться общественные пространства с инфраструктурой, аллеями, лавочками и прочим, что повысит качество жизни.

Об экологических проблемах региона Татьяна Мастерских рассказывает в своем блоге «Начистоту».

«На самом деле сейчас ощущается острый недостаток информации. Люди добросовестно сортируют мусор, а потом не знают, куда его сдать, хотя пункт сбора может оказаться по соседству. И, возможно, кто-то из активных омичей эту нишу закроет, например, предложив разместить информационные баннеры с адресами пунктов приема вторсырья», — говорит Татьяна Мастерских.

По мнению омички, в обществе сейчас есть потребность во взаимодействии с органами власти в решении экологических вопросов.

#Город#Экология#Омск#Благоустройство#Омская область#Благоустройство города#Евгений Игишев
Подпишитесь
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
Вчера, 10:13
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
Сегодня, 06:46
Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ
Сегодня, 02:40
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Сегодня, 03:34
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Сегодня, 06:25
На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей
Сегодня, 03:44