Инициативные проекты омичей помогут улучшить экологию в регионе

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Инициативные проекты жителей Омской области помогут улучшить экологию в регионе. Об идее рассказала экоактивист Татьяна Мастерских. Недавно она вернулась из Нижнего Новгорода, где участвовала в финале проекта «Экософия».
«В рамках социальной акции „Решают люди“ омичи могут предложить немало проектов. Я сейчас имею в виду не только озеленение парков, скверов и других зон отдыха, хотя это, безусловно, важно! Деревья, как и люди, тоже стареют. И зеленый фонд необходимо обновлять. Но надо смотреть шире!» — уверена Татьяна Мастерских. — «Можно создать, например, экотропу. Или установить контейнеры для раздельного сбора мусора».
Идея состоит в том, что омичи могут создавать проекты благоустройства и реализовывать их с помощью грантов и субсидий. Благодаря взаимодействию местных жителей, предпринимателей и властей в городе могут появиться общественные пространства с инфраструктурой, аллеями, лавочками и прочим, что повысит качество жизни.
Об экологических проблемах региона Татьяна Мастерских рассказывает в своем блоге «Начистоту».
«На самом деле сейчас ощущается острый недостаток информации. Люди добросовестно сортируют мусор, а потом не знают, куда его сдать, хотя пункт сбора может оказаться по соседству. И, возможно, кто-то из активных омичей эту нишу закроет, например, предложив разместить информационные баннеры с адресами пунктов приема вторсырья», — говорит Татьяна Мастерских.
По мнению омички, в обществе сейчас есть потребность во взаимодействии с органами власти в решении экологических вопросов.