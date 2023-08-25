Инициативные проекты омичей помогут улучшить экологию в регионе

Идея состоит в том, что омичи могут создавать проекты благоустройства и реализовывать их с помощью грантов и субсидий. Благодаря взаимодействию местных жителей, предпринимателей и властей в городе могут появиться общественные пространства с инфраструктурой, аллеями, лавочками и прочим, что повысит качество жизни.