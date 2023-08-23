Застройщик микрорайона «Садовый» добился через суд уменьшения штрафа за просрочку

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ООО «Первая инвестиционная компания „Микрорайон „Садовый“ дома 1-8» к Главному управлению строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.
Эта тяжба связана с проверкой, которую Госстройнадзор провел на месте строительства в «Садовом», и с принятым по итогу постановлением о штрафе в 300 тысяч рублей. Проверяющие увидели, что сроки работ не выдерживаются, и решили наказать застройщика по максимуму. «Первая инвестиционная компания» в ответ пошла в суд. В иске было заявлено, что о невыполнении плана строительства Госстройнадзор был уведомлен заранее (то есть, по мнению истца, проверку следовало отложить), что застройщиком является не то юрлицо, которое оштрафовали, и что максимальный размер штрафа остался в этом случае необоснованным.
Суд пришел к выводу, что «субъект выявленного правонарушения» и оштрафованная компания — одно и то же юрлицо. Аргумент о том, что проверку проводить не следовало, тоже был отвергнут. Истец, по мнению судьи, направил свое уведомление в Госстройнадзор слишком поздно и сформулировал свою мысль недостаточно четко.
— Следует отметить, — говорится в решении, — что содержание письма не позволяет сделать вывод о том, что Общество сообщило именно об изменениях сроков завершения работ на объекте капитального строительства, поскольку письмо… содержит только просьбу изменить график очередной проверки.
При этом суд признал, что назначение максимального наказания в этом случае совершенно необязательно. Учитывая обстоятельства и «исходя из общих принципов права, согласно которым санкции должны отвечать требованиям справедливости», он уменьшил размер штрафа до минимального — 100 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в силу. В течение 10 дней оно может быть оспорено.
Напомним: микрорайон «Садовый» находится в Кировском округе Омска, в районе улиц Волгоградская, Лукашевича и Конева. Бенефициаром и директором компании-застройщика является Владислав Потатушкин, известный как спортсмен и тренер, мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою, обладатель пурпурного пояса по джиу-джитсу.