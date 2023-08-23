Застройщик микрорайона «Садовый» добился через суд уменьшения штрафа за просрочку

Эта тяжба связана с проверкой, которую Госстройнадзор провел на месте строительства в «Садовом», и с принятым по итогу постановлением о штрафе в 300 тысяч рублей. Проверяющие увидели, что сроки работ не выдерживаются, и решили наказать застройщика по максимуму. «Первая инвестиционная компания» в ответ пошла в суд. В иске было заявлено, что о невыполнении плана строительства Госстройнадзор был уведомлен заранее (то есть, по мнению истца, проверку следовало отложить), что застройщиком является не то юрлицо, которое оштрафовали, и что максимальный размер штрафа остался в этом случае необоснованным.