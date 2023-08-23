Виталий Хоценко обсудил с жителями Кировского округа актуальные вопросы

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест накануне объехали территорию Кировского округа. Завершился рабочий визит встречей с местными жителями в ДК «Молодежный».
Виталий Хоценко ответил на актуальные вопросы собравшихся омичей. Чаще всего местные жители обращались с темами транспорта, дорожного ремонта, благоустройства дворов.
Так, в микрорайоне «Березовая роща» запланировали установку светофора на пересечении улиц Дмитриева и Ватутина для безопасности пешеходов. Также омичи обратили внимание на нехватку тротуаров на Левобережье. Глава округа Алексей Наседкин сообщил, что до конца году планируют отремонтировать 61 тротуар. Также к настоящему времени завершены работы на 42 проездах. На очереди — пять дорог в частном секторе.
На встрече обсуждался вопрос инициированного бюджетирования, когда сами жители решают какую территорию благоустроить. В рамках проекта в Кировском округе уже обустраивают две территории. Виталий Хоценко отметил, что в следующем году количество таких проектов кратно возрастет, как и финансирование инициатив: на пять городских округов планируется распределить 500 млн рублей.
Многие спрашивали о завершении благоустройства парка 300-летия Омска.
«Хороший парк, но его концепцию еще нужно дорабатывать. Планируем его облагородить по примеру Зеленого острова — с привлечением бюджетных средств в рамках ФКГС и частных инвестиций», — сообщил Виталий Хоценко.