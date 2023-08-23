Виталий Хоценко обсудил с жителями Кировского округа актуальные вопросы

Так, в микрорайоне «Березовая роща» запланировали установку светофора на пересечении улиц Дмитриева и Ватутина для безопасности пешеходов. Также омичи обратили внимание на нехватку тротуаров на Левобережье. Глава округа Алексей Наседкин сообщил, что до конца году планируют отремонтировать 61 тротуар. Также к настоящему времени завершены работы на 42 проездах. На очереди — пять дорог в частном секторе.