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Виталий Хоценко обсудил с жителями Кировского округа актуальные вопросы

Виталий Хоценко обсудил с жителями Кировского округа актуальные вопросы

23 августа 2023, 05:44
Чаще всего омичи обращались с темами транспорта, дорожного ремонта, благоустройства дворов.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест накануне объехали территорию Кировского округа. Завершился рабочий визит встречей с местными жителями в ДК «Молодежный».

Виталий Хоценко ответил на актуальные вопросы собравшихся омичей. Чаще всего местные жители обращались с темами транспорта, дорожного ремонта, благоустройства дворов.

Так, в микрорайоне «Березовая роща» запланировали установку светофора на пересечении улиц Дмитриева и Ватутина для безопасности пешеходов. Также омичи обратили внимание на нехватку тротуаров на Левобережье. Глава округа Алексей Наседкин сообщил, что до конца году планируют отремонтировать 61 тротуар. Также к настоящему времени завершены работы на 42 проездах. На очереди — пять дорог в частном секторе.

На встрече обсуждался вопрос инициированного бюджетирования, когда сами жители решают какую территорию благоустроить. В рамках проекта в Кировском округе уже обустраивают две территории. Виталий Хоценко отметил, что в следующем году количество таких проектов кратно возрастет, как и финансирование инициатив: на пять городских округов планируется распределить 500 млн рублей.

Многие спрашивали о завершении благоустройства парка 300-летия Омска.

«Хороший парк, но его концепцию еще нужно дорабатывать. Планируем его облагородить по примеру Зеленого острова — с привлечением бюджетных средств в рамках ФКГС и частных инвестиций», — сообщил Виталий Хоценко.
#Общество#Город#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Кировский округ#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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