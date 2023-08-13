Начальник ЛИУ-2, где заключенный взял в заложники медсестру, будет руководить ИК-6

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
10 августа в исправительной колонии №6 появился новый временно исполняющий обязанности начальника. Им стал Александр Власов. Данные доступны в ЕГРЮЛ.
Ранее учреждение возглавлял Игорь Федорцов. Его назначили меньше месяца назад, в конце июля, после отправки под домашний арест бывшего руководителя ИК-6 Николая Пилипенко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Александр Власов также является начальником лечебно-исправительного учреждения №2. Это там в начале августа заключенный взял в заложники медсестру. Было возбуждено уголовное дело о халатности.