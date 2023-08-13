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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

иллюстрация

Начальник ЛИУ-2, где заключенный взял в заложники медсестру, будет руководить ИК-6

13 августа 2023, 10:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Временно исполняет обязанности с 10 августа.

10 августа в исправительной колонии №6 появился новый временно исполняющий обязанности начальника. Им стал Александр Власов. Данные доступны в ЕГРЮЛ.

Ранее учреждение возглавлял Игорь Федорцов. Его назначили меньше месяца назад, в конце июля, после отправки под домашний арест бывшего руководителя ИК-6 Николая Пилипенко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Александр Власов также является начальником лечебно-исправительного учреждения №2. Это там в начале августа заключенный взял в заложники медсестру. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

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#Колония#Руководитель#Новости#Омск#Омская область
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