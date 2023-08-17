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Published Сегодня, 09:08

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Никому нет дела. Омичи рассказали о свалке из спиленных деревьев после кронирования

17 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
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Жители Омска пожаловались на свалку после кронирования деревьев

В мэрии обещали разобраться с вопросом в течение недели.

Омичи пожаловались на свалку после кронирования деревьев на пересечении улиц 5-я Линия и Бульварная. Комментарий местный житель оставил в телеграм-канале бывшего мэра города Оксаны Фадиной.

«На пересечении ул. 5-я Линия и ул. Бульварная расположено место для сбора ТБО. Рядом с этой площадкой уже две недели лежат ветки после кронирования дерева. Сохнут. Валяется везде мусор! Мусор вывозится отвратительно! Прошу, примите меры!», — написал омич Владислав.
Ветки не вывозят в течение двух недельВетки не вывозят в течение двух недель
Ветки не вывозят в течение двух недель
Фото: Телеграм-канал Оксаны Фадиной

В администрации Омска проблему заметили, но на ее решение требуется время.

«Нам необходимо дополнительное время для изучения вопроса и подготовки ответа. Мы уточним информацию у специалистов департамента городского хозяйства и обязательно ответим вам не позднее 25 августа», — сообщили в мэрии.

Ранее в редакцию Города55 обращались омичи с жалобой на состояние Ново-Южного кладбища. На территории образовалась стихийная свалка, а дорога к мемориальному комплексу пришла в негодность.

Грязь и горы мусора. Омичи рассказали о состоянии Ново-южного кладбища
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#Евгений Игишев#Оксана Фадина#УДХБ#Кронирование#Мусор#Вывоз мусора#Свалка#Несанкционированная свалка#Общество#Город#Омск#Омская область
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