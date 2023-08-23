Администрация Омска прокомментировала ситуацию с березами на Аллее олимпийцев

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Сегодня днем на Аллее олимпийских чемпионов были замечены молодые березы в плачевном состоянии. Их листва высохла и приобрела коричневый цвет. На фоне старых зеленых деревьев, недавно посаженные выглядели очень печально.
В городской администрации неожиданное увядание объяснили тем, что березы сейчас проходят этап приживаемости. Подкорму и поливку по прежнему осуществляет компания ООО «Братья Грин».
«Обратим внимание подрядчика на состояние высаженных деревьев. В целом компания будет содержать зеленые насаждения на этой территории в течение двух лет по гарантии», — уверили в мэрии.