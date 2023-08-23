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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Администрация Омска прокомментировала ситуацию с березами на Аллее олимпийцев

Администрация Омска прокомментировала ситуацию с березами на Аллее олимпийцев

23 августа 2023, 13:04
Фото: Город55
В мэрии рассказали, что могло стать причиной увядания молодых деревьев.

Сегодня днем на Аллее олимпийских чемпионов были замечены молодые березы в плачевном состоянии. Их листва высохла и приобрела коричневый цвет. На фоне старых зеленых деревьев, недавно посаженные выглядели очень печально.

В городской администрации неожиданное увядание объяснили тем, что березы сейчас проходят этап приживаемости. Подкорму и поливку по прежнему осуществляет компания ООО «Братья Грин».

«Обратим внимание подрядчика на состояние высаженных деревьев. В целом компания будет содержать зеленые насаждения на этой территории в течение двух лет по гарантии», — уверили в мэрии.
Сила контраста. Молодые березы на Аллее олимпийцев не продержались и месяца
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#Омск#Администрация#Новости#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Анастасия Баянова#Березы#Ответ администрации
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