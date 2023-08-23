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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Молодые березы на Аллее олимпийских чемпионов неожиданно засохли

Сила контраста. Молодые березы на Аллее олимпийцев не продержались и месяца

23 августа 2023, 11:16
Фото: Город55

Молодые березы на Аллее олимпийских чемпионов неожиданно засохли

Около 20 берез, которые должны были стать достойной заменой вырубленным деревьям, без причины высохли.

Теперь на месте красивой зеленой листвы желтая и скрученная. И даже на фоне старых берез, молодые выглядят, откровенно говоря, плохо. Что поспособствовало резкому ухудшению состояния деревьев пока неизвестно.

Отметим, что во время высадки молодых берез мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что за ними будет осуществляться особый контроль: защита корневой системы и усиленный полив. Их даже посадили ночью, чтобы обеспечить идеальную температуру.

Шелест неоднократно подчеркивал, что новые деревья хорошо впишутся в имеющееся на этой территории озеленение и станут дополнительным украшением города, однако этого, к сожалению, не случилось. Что стало причиной резкого увядания молодых берез остается только гадать.

Фото: Город55
На олимпийской аллее в Омске собираются по ночам высаживать березы и яблони
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#Эксклюзивы#Омск#Вырубка аллеи#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Анастасия Баянова#Березы
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