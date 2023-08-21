В Омске в рамках проекта «Решают люди» представили новую номинацию

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Омске в штабе поддержки партии «Единая Россия» прошли два мини-форума проекта «Решают люди» с представителями КТОСов. В следующем году в проекте выделят новую номинацию. Она также будет называться «Решают люди». Подробности рассказал вице-мэр Омска Владимир Куприянов.
«Особенностью конкурса муниципальных грантов в 2024-м году будет то, что привлечения собственных или иных средств для реализации проекта не потребуется. Но стоит обратить внимание, что конкурсная комиссия будет оценивать количество голосов. Чем больше людей приняло участие в опросе и поддержало проект, тем больше он получит баллов», — сообщил Владимир Куприянов.
Новая номинация включает следующие виды деятельности:
— благоустройство и озеленение парков, скверов, аллей, придомовых, микрорайонных и окружных локаций;
— благоустройство памятников, мемориальных комплексов, культурно-исторических мест;
— создание комфортной городской среды (установка уличного освещения, скамеек, урн);
— асфальтирование в рамках проекта тротуаров, дорожек, проездов;
— обустройство детских игровых и спортивных площадок;
— обустройство площадок для выгула животных.
Директор омского «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин представил участникам встречи каталог — «Конструктор проектов». В нем показаны модели спортивных и детских игровых комплексов, скверов. Указана общая стоимость каждого проекта.