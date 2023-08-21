В Омске в рамках проекта «Решают люди» представили новую номинацию

В Омске в штабе поддержки партии «Единая Россия» прошли два мини-форума проекта «Решают люди» с представителями КТОСов. В следующем году в проекте выделят новую номинацию. Она также будет называться «Решают люди». Подробности рассказал вице-мэр Омска Владимир Куприянов.